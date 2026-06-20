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Общество

Змея в частном доме напугала жителей Алматинской области

Полоз, трава, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 15:24 Фото: pixabay
20 июня спасателям поступил вызов о том, что в частном доме села Гульдала Талгарского района обнаружена змея, сообщает Zakon.kz.

На место оперативно прибыли спасатели МЧС. С помощью специального инструмента "змеелов" пресмыкающееся было безопасно отловлено и выпущено на открытой территории вдали от населенного пункта.

Спасатели рекомендуют, если вы заметили змею в доме или во дворе, не пытайтесь поймать ее самостоятельно. Соблюдайте безопасную дистанцию и незамедлительно сообщите по номеру 112.

В Шымкенте зафиксировано увеличение случаев появления змей в жилых зонах города.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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