Число жертв растет: Филиппины ликвидируют последствия разрушительного землетрясения
Стихийное бедствие, произошедшее 8 июня 2026 года, унесло жизни как минимум 45 человек. Сотни жителей побережья получили травмы, а тысячи были вынуждены покинуть свои дома.
Последствия сильнейших толчков нарушили работу транспорта и жизненно важных служб на юге Филиппин.
Philippines : Panique et effondrements après un séisme de magnitude 7,8. #RT希望 pic.twitter.com/xKFfxt2UF5— ❱❱ Lill Michaël ⚡ (@LILL_MICHAEL) June 10, 2026
В нескольких муниципалитетах движение по дорогам до сих пор ограничено: крупные автомагистрали частично заблокированы завалами, а отключения электроэнергии затронули около 280 тысяч домохозяйств в шести провинциях. Власти организовали временные паромные маршруты для доставки гуманитарной помощи в отрезанные от мира районы.
Как пишет Euronews, в настоящее время экстренные службы продолжают аварийно-спасательную операцию. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в городе Генерал-Сантос и близлежащих районах.
"Город Генерал-Сантос, где проживает более 700 тысяч человек, оказался одним из наиболее пострадавших районов. Обрушения зданий и падающие обломки привели как минимум к 13 смертям, а тысячи жилых домов, школ, больниц и объектов общественной инфраструктуры получили повреждения. По предварительным оценкам, было разрушено свыше 3 100 домов и пострадали 145 общественных зданий, в том числе 12 больниц и 89 школ", – отмечается в публикации.
Сотрудники служб по ликвидации последствий ЧС разбирают завалы в поисках выживших. Одновременно специалисты оценивают состояние уцелевших строений. В целях безопасности пациентов некоторых больниц пришлось временно разместить на улице. Также отменены занятия в тысячах учебных заведений.
#แผ่นดินไหว ที่ #Philippines ขนาด 8.2 ทำให้ อินโด และ ญี่ปุ่น ต้องประกาศแจ้งเตือน #สึนามิ ทันที— 🎀🐰🌹🐻🐸🐶🐈⬛🐬 (@TifFaNy_9member) June 8, 2026
จากคลิปคือน่ากลัวมาก แล้วมีแต่เด็กนักเรียน จังหวะทีีสังกะสีพังลงมาคือใจกูหล่นวูบเลย แล้วแผ่นดินขยับเหมือนจะแยกกันแล้วอ่ะ#Earthquake pic.twitter.com/SYivSGMXPC
Ситуацию серьезно осложняют многочисленные афтершоки. После основного удара сейсмологи зарегистрировали более 2 100 повторных толчков различной силы. Из-за риска новых обрушений спасательные работы периодически приостанавливаются, а испуганные жители боятся возвращаться в свои дома.
More than 2,100 aftershocks complicate Philippine recovery from earthquake that killed 45 and displaced 25,000 residents https://t.co/JAHn4CWo1u pic.twitter.com/H0IkYMrlaB— Arab News (@arabnews) June 10, 2026
В ряде населенных пунктов повреждены медицинские учреждения и образовательные объекты. В некоторых больницах пациентов временно разместили вне зданий в целях безопасности. Также были отменены занятия в тысячах школ, поскольку власти проводят проверки на предмет возможных повреждений.
#แผ่นดินไหว ที่ #Philippines ขนาด 8.2 ทำให้ อินโด และ ญี่ปุ่น ต้องประกาศแจ้งเตือน #สึนามิ ทันที— 🎀🐰🌹🐻🐸🐶🐈⬛🐬 (@TifFaNy_9member) June 8, 2026
จากคลิปคือน่ากลัวมาก แล้วมีแต่เด็กนักเรียน จังหวะทีีสังกะสีพังลงมาคือใจกูหล่นวูบเลย แล้วแผ่นดินขยับเหมือนจะแยกกันแล้วอ่ะ#Earthquake pic.twitter.com/SYivSGMXPC
По словам очевидцев, во время землетрясения в зданиях трескались стены и полы, а в отдельных районах наблюдались признаки разжижения грунта. Эксперты предупреждают, что значительная часть строений может быть признана аварийной и непригодной для дальнейшей эксплуатации.
Сейчас власти страны разворачивают временные центры размещения для эвакуированных граждан и оказывают экстренную помощь пострадавшим. Масштаб ущерба, нанесенного стихией, продолжает уточняться.
Ранее были опубликованы кадры мощного землетрясения на Филиппинах.