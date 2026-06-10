Число жертв растет: Филиппины ликвидируют последствия разрушительного землетрясения

На Филиппинах продолжаются спасательные работы после мощного землетрясения. Сотни афтершоков и разрушенные города – таковы последствия толчков магнитудой 7,8 на острове Минданао. Тысячи людей остались без крова, а поиски погибших все еще не прекращаются, сообщает Zakon.kz.

Стихийное бедствие, произошедшее 8 июня 2026 года, унесло жизни как минимум 45 человек. Сотни жителей побережья получили травмы, а тысячи были вынуждены покинуть свои дома.

Последствия сильнейших толчков нарушили работу транспорта и жизненно важных служб на юге Филиппин.

Philippines : Panique et effondrements après un séisme de magnitude 7,8. #RT希望 pic.twitter.com/xKFfxt2UF5 — ❱❱ Lill Michaël ⚡ (@LILL_MICHAEL) June 10, 2026

В нескольких муниципалитетах движение по дорогам до сих пор ограничено: крупные автомагистрали частично заблокированы завалами, а отключения электроэнергии затронули около 280 тысяч домохозяйств в шести провинциях. Власти организовали временные паромные маршруты для доставки гуманитарной помощи в отрезанные от мира районы.

Как пишет Euronews, в настоящее время экстренные службы продолжают аварийно-спасательную операцию. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в городе Генерал-Сантос и близлежащих районах.

"Город Генерал-Сантос, где проживает более 700 тысяч человек, оказался одним из наиболее пострадавших районов. Обрушения зданий и падающие обломки привели как минимум к 13 смертям, а тысячи жилых домов, школ, больниц и объектов общественной инфраструктуры получили повреждения. По предварительным оценкам, было разрушено свыше 3 100 домов и пострадали 145 общественных зданий, в том числе 12 больниц и 89 школ", – отмечается в публикации.

Сотрудники служб по ликвидации последствий ЧС разбирают завалы в поисках выживших. Одновременно специалисты оценивают состояние уцелевших строений. В целях безопасности пациентов некоторых больниц пришлось временно разместить на улице. Также отменены занятия в тысячах учебных заведений.

Ситуацию серьезно осложняют многочисленные афтершоки. После основного удара сейсмологи зарегистрировали более 2 100 повторных толчков различной силы. Из-за риска новых обрушений спасательные работы периодически приостанавливаются, а испуганные жители боятся возвращаться в свои дома.

More than 2,100 aftershocks complicate Philippine recovery from earthquake that killed 45 and displaced 25,000 residents https://t.co/JAHn4CWo1u pic.twitter.com/H0IkYMrlaB — Arab News (@arabnews) June 10, 2026

В ряде населенных пунктов повреждены медицинские учреждения и образовательные объекты. В некоторых больницах пациентов временно разместили вне зданий в целях безопасности. Также были отменены занятия в тысячах школ, поскольку власти проводят проверки на предмет возможных повреждений.

По словам очевидцев, во время землетрясения в зданиях трескались стены и полы, а в отдельных районах наблюдались признаки разжижения грунта. Эксперты предупреждают, что значительная часть строений может быть признана аварийной и непригодной для дальнейшей эксплуатации.

Сейчас власти страны разворачивают временные центры размещения для эвакуированных граждан и оказывают экстренную помощь пострадавшим. Масштаб ущерба, нанесенного стихией, продолжает уточняться.

Ранее были опубликованы кадры мощного землетрясения на Филиппинах.