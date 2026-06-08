Филиппины трясет: кадры мощного землетрясения
По предварительным данным властей, по меньшей мере 4 человека погибли, более 200 получили ранения и травмы.
Кроме того, из-за паники во время утренних школьных линеек многие учащиеся получили ушибы или упали в обморок.
PANOORIN: Kita ang pag-uga ng lupa dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Mahayahay Elementary School sa Davao Occidental habang nagsasagawa ng flag ceremony sa unang araw ng klase.— GMA News (@gmanews) June 8, 2026
Agad na ipinatupad ng mga guro at mag-aaral ang mga safety at disaster preparedness protocols ng… pic.twitter.com/pjZ0CWQm8F
Earthquake in General Santos City, The Philippines on June 8, 2026 pic.twitter.com/ye8LHYwVzB— Noypi (@noypistuff) June 8, 2026
Сейсмологи зарегистрировали более 130 повторных толчков, самые мощные из которых достигали магнитуды 6,1-6,5.
#EXCLUSIVE PHILIPPINES: MAGNITUDO 8.7 MINDANAO EARTHQUAKE— Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) June 8, 2026
Monday, 8th June 2026 pic.twitter.com/DSPwsMwrvG
Сразу после удара была объявлена экстренная эвакуация жителей прибрежных зон в 9 провинциях Филиппин. Спустя 5 часов угроза цунами официально миновала.
WATCH: Mall crumbles in General Santos City (Gensan) after major earthquake in Philippines pic.twitter.com/Os9KXLFhk9— Rapid Report (@RapidReport2025) June 8, 2026
Во время стихии частично обрушилось несколько четырехэтажных офисных зданий и ресторанов, зафиксированы трещины на мостах и дорогах, а также масштабные отключения электричества и интернета.
QUAKE. A power transformer at the corner of Rizal and Bolton streets in Davao City sways due to a strong earthquake on Monday (June 8, 2026).— Philippine News Agency (@pnagovph) June 8, 2026
The tremor prompted employees and customers to immediately evacuate nearby establishments. Workers from several food chain restaurants… pic.twitter.com/bSoHYUms7w
#แผ่นดินไหว ที่ #Philippines พึ่งเคยเห็นใต้น้ำทะเลตอนแผ่นดินไหวครั้งแรก— 🎀🐰🌹🐻🐸🐶🐈⬛🐬 (@TifFaNy_9member) June 8, 2026
แล้วสัตว์ต่างๆน่าจะรู้ก่อน เพราะมันรีบว่ายไปทางอื่นทันทีแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดแรงสั่นสะเทือนจนน้ำขุ่นไปด้วยดิน ทราย#สึนามิ #Earthquake pic.twitter.com/WWjdAoDZuY
BREAKING: Massive damage seen at General Santos International Airport in General Santos, Philippines after the powerful earthquake.— Scope Report (@ScopeReportLive) June 8, 2026
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Поздно вечером 4 июня 2026 года жители Алматы почувствовали землетрясение. По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался на территории Казахстана, в 316 километрах на северо-восток от Алматы. Очаг залегал на глубине 30 километров.