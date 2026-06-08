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Мир

Филиппины трясет: кадры мощного землетрясения

Филиппины, дома, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 10:30 Фото: pexels
В ночь на 8 июня 2026 года у южного побережья острова Минданао на Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным властей, по меньшей мере 4 человека погибли, более 200 получили ранения и травмы.

Кроме того, из-за паники во время утренних школьных линеек многие учащиеся получили ушибы или упали в обморок.

Сейсмологи зарегистрировали более 130 повторных толчков, самые мощные из которых достигали магнитуды 6,1-6,5.

Сразу после удара была объявлена экстренная эвакуация жителей прибрежных зон в 9 провинциях Филиппин. Спустя 5 часов угроза цунами официально миновала.

Во время стихии частично обрушилось несколько четырехэтажных офисных зданий и ресторанов, зафиксированы трещины на мостах и дорогах, а также масштабные отключения электричества и интернета.

Поздно вечером 4 июня 2026 года жители Алматы почувствовали землетрясение. По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался на территории Казахстана, в 316 километрах на северо-восток от Алматы. Очаг залегал на глубине 30 километров.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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