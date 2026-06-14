Землетрясение на Филиппинах подняло морское дно на два метра

После мощного землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин морское дно в ряде районов поднялось примерно на два метра, сообщает Zakon.kz.

Из-за этого береговая линия местами увеличилась до 200 метров, а коралловые рифы и заросли морской травы оказались на поверхности, пишет The Guardian.

Специалисты зафиксировали обнажение больших участков морского дна в провинциях Сарангани и Давао-Оксиденталь. На опубликованных снимках видны погибшие рыбы и другие морские организмы.

В министерстве окружающей среды сообщили, что кораллы, морская трава и обитающие в них рыбы, угри, моллюски и другие виды начали массово погибать. Местные жители первыми заметили изменения и сообщили о них властям, опасаясь неприятного запаха от разлагающейся морской фауны.

В ночь на 8 июня 2026 года у южного побережья острова Минданао на Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. По данным властей, жертвами землетрясения стали не менее 61 человека, еще около 40 числятся пропавшими без вести.