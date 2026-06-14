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Мир

Землетрясение на Филиппинах подняло морское дно на два метра

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2026 16:24 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
После мощного землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин морское дно в ряде районов поднялось примерно на два метра, сообщает Zakon.kz.

Из-за этого береговая линия местами увеличилась до 200 метров, а коралловые рифы и заросли морской травы оказались на поверхности, пишет The Guardian.

Специалисты зафиксировали обнажение больших участков морского дна в провинциях Сарангани и Давао-Оксиденталь. На опубликованных снимках видны погибшие рыбы и другие морские организмы.

В министерстве окружающей среды сообщили, что кораллы, морская трава и обитающие в них рыбы, угри, моллюски и другие виды начали массово погибать. Местные жители первыми заметили изменения и сообщили о них властям, опасаясь неприятного запаха от разлагающейся морской фауны.

В ночь на 8 июня 2026 года у южного побережья острова Минданао на Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. По данным властей, жертвами землетрясения стали не менее 61 человека, еще около 40 числятся пропавшими без вести.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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