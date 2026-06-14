Землетрясение на Филиппинах подняло морское дно на два метра
Из-за этого береговая линия местами увеличилась до 200 метров, а коралловые рифы и заросли морской травы оказались на поверхности, пишет The Guardian.
Специалисты зафиксировали обнажение больших участков морского дна в провинциях Сарангани и Давао-Оксиденталь. На опубликованных снимках видны погибшие рыбы и другие морские организмы.
В министерстве окружающей среды сообщили, что кораллы, морская трава и обитающие в них рыбы, угри, моллюски и другие виды начали массово погибать. Местные жители первыми заметили изменения и сообщили о них властям, опасаясь неприятного запаха от разлагающейся морской фауны.
В ночь на 8 июня 2026 года у южного побережья острова Минданао на Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. По данным властей, жертвами землетрясения стали не менее 61 человека, еще около 40 числятся пропавшими без вести.