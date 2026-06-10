Пожилая путешественница умерла после укуса комара

Пожилая туристка из Перта погибла после заражения редким вирусным энцефалитом, передающимся через укусы комаров, во время поездки на север Австралии, передает Zakon.kz.

Об этом сообщило издание PerthNow (PN). 78-летняя путешественница из Перта отправилась на север страны в мае 2026 года.

Во время поездки она заразилась редким вирусом энцефалита долины Мюррей. 7 июня стало известно, что женщина не выжила.

Ведущий научный сотрудник Министерства здравоохранения Западной Австралии доктор Эндрю Джардин напомнил, что вакцины от этой инфекции нет. Единственный способ предотвратить заражение – избегать укусов комаров.

"Сезон дождей на севере Западной Австралии, а также период сразу после него, являются временем наибольшего риска для активности вирусов, передаваемых комарами", – отметил Джардин.

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