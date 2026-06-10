Пожилая путешественница умерла после укуса комара
Фото: pixabay
Пожилая туристка из Перта погибла после заражения редким вирусным энцефалитом, передающимся через укусы комаров, во время поездки на север Австралии, передает Zakon.kz.
Об этом сообщило издание PerthNow (PN). 78-летняя путешественница из Перта отправилась на север страны в мае 2026 года.
Во время поездки она заразилась редким вирусом энцефалита долины Мюррей. 7 июня стало известно, что женщина не выжила.
Ведущий научный сотрудник Министерства здравоохранения Западной Австралии доктор Эндрю Джардин напомнил, что вакцины от этой инфекции нет. Единственный способ предотвратить заражение – избегать укусов комаров.
"Сезон дождей на севере Западной Австралии, а также период сразу после него, являются временем наибольшего риска для активности вирусов, передаваемых комарами", – отметил Джардин.
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