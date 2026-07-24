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После укуса клеща: какие симптомы могут говорить об опасном заболевании

После укуса клеща: какие симптомы могут говорить об опасном заболевании, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 20:43 Фото: magnific.com
Невролог Екатерина Демьяновская рассказала о симптомах, которые могут указывать на развитие клещевого энцефалита после укуса клеща, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание RT со ссылкой на специалиста, первые признаки заболевания обычно появляются в виде резкого повышения температуры, мышечной боли, слабости и общего недомогания. При менингеальной форме инфекции может возникнуть сильная головная боль, отметила врач.

Демьяновская уточнила, что в некоторых случаях клещевой энцефалит способен сопровождаться неврологическими нарушениями. При этом заболевание иногда может протекать скрыто, без выраженных симптомов.

Невролог добавила, что инкубационный период вируса чаще всего составляет от одной до двух недель, однако сроки могут отличаться. По ее словам, на скорость появления признаков влияют состояние иммунной системы человека и количество вируса, попавшего в организм.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее алматинцы пожаловались, что атаки клещей продолжаются даже по прошествии их весенней активности. После укусов в некоторых больницах людям рекомендуют самостоятельно искать противоклещевой иммуноглобулин, объясняя это отсутствием препарата. Zakon.kz выяснил, действительно ли он закончился.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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