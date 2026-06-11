Пентагон заявил о риске прямого столкновения с Кубой
По информации Al Jazeera, об этом он сказал во время визита на американскую военную базу в Гуантанамо на территории Кубы.
По словам Хегсета, США считают неприемлемым появление у Гаваны вооружений, которые могут представлять угрозу американской территории или военной инфраструктуре. Он подчеркнул, что подобные шаги со стороны Кубы стали бы "ошибкой", которая может привести к нежелательной конфронтации.
Заявления главы Пентагона прозвучали на фоне сообщений СМИ о том, что Куба якобы могла получить более 300 военных беспилотников, которые потенциально могут быть использованы против американских объектов. Власти Кубы эти утверждения отвергают, заявляя, что не представляют угрозы для США и имеют право на собственную оборону.
В последние годы отношения между Вашингтоном и Гаваной остаются напряженными. США усиливают военное присутствие в Карибском регионе и сохраняют жесткие экономические ограничения в отношении Кубы, тогда как в Гаване обвиняют Вашингтон в политическом и экономическом давлении.
Ранее сообщалось, что Куба обвинила США в искажении истории в деле против Рауля Кастро.