Пентагон заявил о риске прямого столкновения с Кубой

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что попытки Кубы нарастить военный потенциал и получить новые виды вооружений могут привести к обострению отношений с Вашингтоном и спровоцировать прямое противостояние, сообщает Zakon.kz.

По информации Al Jazeera, об этом он сказал во время визита на американскую военную базу в Гуантанамо на территории Кубы.

По словам Хегсета, США считают неприемлемым появление у Гаваны вооружений, которые могут представлять угрозу американской территории или военной инфраструктуре. Он подчеркнул, что подобные шаги со стороны Кубы стали бы "ошибкой", которая может привести к нежелательной конфронтации.

Заявления главы Пентагона прозвучали на фоне сообщений СМИ о том, что Куба якобы могла получить более 300 военных беспилотников, которые потенциально могут быть использованы против американских объектов. Власти Кубы эти утверждения отвергают, заявляя, что не представляют угрозы для США и имеют право на собственную оборону.

В последние годы отношения между Вашингтоном и Гаваной остаются напряженными. США усиливают военное присутствие в Карибском регионе и сохраняют жесткие экономические ограничения в отношении Кубы, тогда как в Гаване обвиняют Вашингтон в политическом и экономическом давлении.

Ранее сообщалось, что Куба обвинила США в искажении истории в деле против Рауля Кастро.