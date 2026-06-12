В России зафиксировали нашествие белых акул-людоедов и мако
Фото: wikipedia
На Дальнем Востоке России неожиданно зафиксировано появление акул в акватории Приморского края, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Oxu.Az, об этом говорится в местных пабликах со ссылкой на рыбаков.
Интересно, что хищники появились на фоне аномально крупного захода тунца в региональные воды. Миграция рыбы связана с ранним прогревом моря и появлением иваси – основного корма тунца.
Массовый проход иваси через акваторию Приморья объясняется усилением Цусимского течения.
Рыбаки утверждают, что до этого в районе острова Путятина была выловлена акула-мако. Кроме того, в бухте Триозерье несколько крупных особей подходили близко к катерам.
По их словам, речь может идти о белых акулах, которых также называют акулами-людоедами и которых часть очевидцев приняла за дельфинов.
Ранее сообщалось, что белую акулу впервые заметили в Средиземном море.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript