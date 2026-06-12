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Мир

В России зафиксировали нашествие белых акул-людоедов и мако

Морские обитатели, море, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 05:40 Фото: wikipedia
На Дальнем Востоке России неожиданно зафиксировано появление акул в акватории Приморского края, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, об этом говорится в местных пабликах со ссылкой на рыбаков.

Интересно, что хищники появились на фоне аномально крупного захода тунца в региональные воды. Миграция рыбы связана с ранним прогревом моря и появлением иваси – основного корма тунца.

Массовый проход иваси через акваторию Приморья объясняется усилением Цусимского течения.

Рыбаки утверждают, что до этого в районе острова Путятина была выловлена акула-мако. Кроме того, в бухте Триозерье несколько крупных особей подходили близко к катерам.

По их словам, речь может идти о белых акулах, которых также называют акулами-людоедами и которых часть очевидцев приняла за дельфинов.

Ранее сообщалось, что белую акулу впервые заметили в Средиземном море.

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Аксинья Титова
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