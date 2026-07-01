Поймана пугающая акула-мутант с белыми глазами

В Коста-Рике рыбак выловил оранжевую акулу с совершенно белыми глазами, которая оказалась мутантом с двумя генетическими аномалиями, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается в публикации Института морских наук Техасского университета. Необычную самку акулы-няньки длиной около двух метров местный житель поймал в Карибском море в августе 2024 года.

"Он отпустил ее обратно в воду, однако ученые по снимкам определили, что у нее сочетание альбинизма и ксантоза, который усиливает выработку желтых пигментов, придавая коже яркий мандариновый оттенок", – говорится в материале.

Как отмечают специалисты, такой цветовой комбинации никогда не фиксировали у акул-нянек, да и вообще у каких-либо акул в Карибском бассейне, и это первый задокументированный случай.

Обычно такая яркая окраска должна мешать хищникам маскироваться и охотиться, но, судя по размеру пойманной особи, почти достигшей зрелости, ее особенности ей никак не мешают.

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