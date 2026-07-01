#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+19°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+19°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Поймана пугающая акула-мутант с белыми глазами

акула, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 00:40 Фото: wikimedia
В Коста-Рике рыбак выловил оранжевую акулу с совершенно белыми глазами, которая оказалась мутантом с двумя генетическими аномалиями, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается в публикации Института морских наук Техасского университета. Необычную самку акулы-няньки длиной около двух метров местный житель поймал в Карибском море в августе 2024 года.

"Он отпустил ее обратно в воду, однако ученые по снимкам определили, что у нее сочетание альбинизма и ксантоза, который усиливает выработку желтых пигментов, придавая коже яркий мандариновый оттенок", – говорится в материале.

Как отмечают специалисты, такой цветовой комбинации никогда не фиксировали у акул-нянек, да и вообще у каких-либо акул в Карибском бассейне, и это первый задокументированный случай.

Обычно такая яркая окраска должна мешать хищникам маскироваться и охотиться, но, судя по размеру пойманной особи, почти достигшей зрелости, ее особенности ей никак не мешают.

Ранее сообщалось, что школьница поймала гигантскую форель и побила рекорд.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
золотая акула в Карибском море
15:52, 19 августа 2025
"Золотую" акулу впервые в истории заметили в популярном туристическом месте
Морские обитатели, океан, вода
05:59, 09 декабря 2025
"Крупнейшая в мире": в Индии недалеко от берега поймали пятитонную акулу
видеоблогер с пойманной рыбой-пожирателем акул
16:32, 16 октября 2025
Редчайшую рыбу-убийцу акул поймал видеоблогер
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хабиб Нурмагомедов
01:52, 02 июля 2026
Хабиб высказался о следующем поединке Умара Нурмагомедова
Мирра Андреева
01:11, 02 июля 2026
Чемпионка "Ролан Гаррос" Андреева вылетела во втором круге "Уимблдона"
Фото: UFC
00:44, 02 июля 2026
Джастин Гейджи высоко оценил уровень Илии Топурии
Фото: КФФ
00:10, 02 июля 2026
Марат Еслямов официально возглавил "Иртыш"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: