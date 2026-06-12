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Мир

Семья в частном секторе отбилась от медведя с помощью бутылки с водой

Медведь, хищник, природа, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 08:32 Фото: pexels
В калифорнийском городе Маммот-Лейкс (США) семейная пара смогла отбиться от нападения 17-месячного черного медведя, используя топор и бутылку с водой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, женщина увидела, что медведь напал на одну из ее собак. В этот момент вторая собака выбежала из дома. Женщина пыталась разнять дерущихся животных и вела себя громко. Из-за этого дикое животное набросилось на нее.

По данным заместителя начальника Департамента рыболовства и дикой природы Калифорнии Кори Коллинза, медведь покусал и поцарапал женщину.

В ответ на это женщина начала бить его бутылкой с водой, а ее супруг несколько раз ударил хищника тупым концом топора, нанеся ему тяжелые травмы.

Несмотря на сильные ранения, пара смогла без посторонней помощи добраться до больницы. Их собаки отделались легкими травмами и уже идут на поправку.

Прибывшие на место инцидента полицейские нашли медведя. Департамент рыболовства и дикой природы признал зверя угрозой общественной безопасности и его усыпили.

Ранее администрация Государственного национального природного парка "Кольсайские озера" поделилась видео с редким моментом – медведица с медвежонком спокойно пересекают территорию заповедной природы.

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Аксинья Титова
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