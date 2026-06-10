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События

Редкие кадры из гигантского нацпарка Казахстана: медведица с медвежонком попали на видео

медведи, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 11:06 Фото: pexels
Администрация Государственного национального природного парка "Кольсайские озера" поделилась видео с редким моментом – медведица с медвежонком спокойно пересекают территорию заповедной природы, сообщает Zakon.kz.

Животных заметил помощник лесничего и снял их на видео. Это произошло в урочище Жымбы.

Как отметили специалисты, подобное видео демонстрирует в очередной раз богатство животного мира на территории национального парка.

ГНПП "Кольсайские озера" очень большой – его площадь составляет 161 045 гектаров (более 1610 квадратных километров). Протяженность парка в длину (с запада на восток) достигает 98 километров, а в ширину (с севера на юг) – 23 километра. Почти половина парка (42%) находится под строгим заповедным режимом для сохранения дикой природы. Для туристов выделено около 4,5% территории.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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