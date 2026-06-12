Почти 400 тысяч евро нашли в подгузниках в аэропорту Антальи

Необычная контрабанда привлекла внимание сотрудников таможенной службы Анталии. Один из пассажиров попытался перевезти в детских подгузниках более 20 млн лир, сообщает Zakon.kz.

Попытку провезти крупную сумму наличных в гигиенических изделиях для младенцев пресекли сотрудники таможни в Турции. В аэропорту Антальи у пассажира рейса из Парижа обнаружили сотни тысяч евро, спрятанные внутри детских подгузников, пишет издание Türkiye Today.

Подозрение у сотрудников таможни вызвал багаж одного из прибывших пассажиров. После проверки чемодана выяснилось, что внутри нескольких упаковок с детскими подгузниками находятся аккуратно уложенные пачки евро.

Как сообщили в Министерстве торговли Турции, всего было изъято 381 750 евро наличными. По текущему курсу эта сумма превышает 20,4 млн турецких лир.

По данным ведомства, деньги обнаружили во время операции по анализу рисков и контролю пассажиров, проведенной сотрудниками Управления таможенного контроля, борьбы с контрабандой и разведки аэропорта Антальи.

Как сообщает турецкое СМИ, личность пассажира и его гражданство официально не раскрываются.

После обнаружения незадекларированных средств прокуратура Антальи начала расследование в рамках турецкого закона о борьбе с контрабандой.

Власти курортной страны напоминают, что ввозить в Турцию наличные деньги не запрещено, однако суммы от 10 тыс. евро и выше подлежат обязательному декларированию при прохождении таможенного контроля. Нарушение этого требования может повлечь конфискацию средств и судебное разбирательство.

Ранее стало известно, что в Турции общественный резонанс вызвала информация о задержании представителей шоу-бизнеса в рамках расследования, связанного с незаконным оборотом наркотиков. По данным местных СМИ, среди задержанных оказались популярная актриса Берен Саат и ее супруг, певец Кенан Доулу.