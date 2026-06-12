#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Уничтоженные 60 лет назад плотоядные личинки-убийцы внезапно вернулись

Фото: pexels, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 23:51 Фото: pexels
В США спустя 60 лет после официального уничтожения вернулся смертельно опасный паразит – муха Нового Света, чьи личинки заживо поедают плоть животных и людей, передает Zakon.kz.

Об этом пишет The Associated Press. Паразиты вернулись в США спустя 60 лет. В 1966 году американские власти заявили, что эти паразиты в стране официально уничтожены. Однако в июне 2026 года личинок заметили на трех телятах и козе в Техасе и на собаке в Нью-Мексико.

Личинки насекомого опасны тем, что проникают в открытые раны и поедают живые ткани скота, диких животных, домашних питомцев и даже людей. Без лечения зараженное животное может прожить всего несколько недель. Затем его не станет из-за обширных повреждений и бактериальной инфекции.

В местах, где были найдены зараженные животные, созданы карантинные зоны радиусом 20 километров. Эти меры призваны замедлить распространение паразита. Специалисты не исключают, что в ближайшие дни и недели станет известно о новых случаях заражения.

Для борьбы с вредителем на юге Техаса с февраля сбрасывают с самолетов стерильных самцов мух. В долгосрочной перспективе USDA намерено построить в штате завод по разведению стерильных мух стоимостью 750 млн долларов.

Ранее мы перечислили самых смертоносных и малоизвестных кошек планеты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Музыка
02:26, 12 мая 2024
Нашлась семья фанатки, которой Пол Маккартни ответил спустя 60 лет
старая книга
13:37, 03 июля 2023
В США в библиотеку вернули книгу спустя 120 лет
немка вернула греческую реликвию, украденную более 50 лет назад
18:14, 11 октября 2025
Туристка вернула греческую реликвию, украденную более 50 лет назад
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ильгиз Нуриев
02:24, 13 июня 2026
Назначен главный тренер "Снежных Барсов"
Канада и Босния и Герцеговина
01:59, 13 июня 2026
Босния и Герцеговина с Башичем из "Астаны" сыграла вничью с Канадой на старте ЧМ-2026
Дмитрий Попко
01:20, 13 июня 2026
Дмитрий Попко не смог выйти в полуфинал турнира в США
Фото: WTA
00:40, 13 июня 2026
Елена Рыбакина сенсационно проиграла в четвертьфинале турнира в Лондоне
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: