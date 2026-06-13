Китай взбудоражили "шпионские черепахи и рыбы" у берегов
Как пишет Газета.ru со ссылкой на The Guardian, специальные устройства, установленные на морских животных, способны в режиме "здесь и сейчас" транслировать информацию о температуре воды, уровне солености и течениях. Также подобные технологии могут использоваться для составления карт морского дна и мониторинга активности подводных лодок.
"В морях вокруг Китая тихо разворачивается "невидимая тайная война", – говорится в публикации.
По информации спецслужб, носителями шпионского оборудования выступают черепахи и рыбы, буи с метеорологическими и акустическими датчиками, а также автономные аппараты типа wave glider, работающие за счет энергии волн и солнечных батарей.
Власти КНР не впервые заявляют об обнаружении иностранных шпионских устройств в своих территориальных водах. В 2024 году сотрудники органов нацбезопасности Китая изъяли несколько таких аппаратов, которые предназначены для сбора данных о деятельности КНР на море. Среди них были специализированные "маячки", созданные для обеспечения ориентации под водой подлодок иностранных государств.
Ранее сообщалось, что между Аляской и Сибирью нашли подводную пропасть, которая глубже Большого каньона.