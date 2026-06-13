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Мир

Китай взбудоражили "шпионские черепахи и рыбы" у берегов

Черепаха, вода, движение, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 08:32 Фото: wikipedia
Иностранные спецслужбы используют необычные методы наблюдения за морскими акваториями Китая, включая использование "шпионских" животных с прикрепленными датчиками. Об этом заявило министерство государственной безопасности КНР, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на The Guardian, специальные устройства, установленные на морских животных, способны в режиме "здесь и сейчас" транслировать информацию о температуре воды, уровне солености и течениях. Также подобные технологии могут использоваться для составления карт морского дна и мониторинга активности подводных лодок.

"В морях вокруг Китая тихо разворачивается "невидимая тайная война", – говорится в публикации.

По информации спецслужб, носителями шпионского оборудования выступают черепахи и рыбы, буи с метеорологическими и акустическими датчиками, а также автономные аппараты типа wave glider, работающие за счет энергии волн и солнечных батарей.

Власти КНР не впервые заявляют об обнаружении иностранных шпионских устройств в своих территориальных водах. В 2024 году сотрудники органов нацбезопасности Китая изъяли несколько таких аппаратов, которые предназначены для сбора данных о деятельности КНР на море. Среди них были специализированные "маячки", созданные для обеспечения ориентации под водой подлодок иностранных государств.

Ранее сообщалось, что между Аляской и Сибирью нашли подводную пропасть, которая глубже Большого каньона.

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Аксинья Титова
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