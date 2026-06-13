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Наука и технологии

Между Аляской и Сибирью нашли подводную пропасть, которая глубже Большого каньона

Морское дно, мистика, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 07:41 Фото: pixabay
Далеко под холодными, бурными водами Берингова моря скрывается каньон, глубина которого превышает глубину Большого каньона, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание ECONEWS, каньон Жемчуг, обширная подводная долина между Аляской и Сибирью уходит на глубину около 2599 м от мелководья в сторону Алеутского бассейна, в то время как глубина Большого каньона в самой глубокой точке достигает примерно 1828 метров.

Каньон Жемчуг – это не то место, где можно спокойно стоять с фотоаппаратом. Это подводное ущелье формирует течения, служит убежищем для глубоководных обитателей.

Жемчуг выделяется своим огромным поперечным сечением и количеством склонов и откосов, которые он вырезал. На практике он не просто глубокий – он огромный.

Как на дне моря мог образоваться такой каньон? Ответ, по большей части, восходит к географии ледникового периода, когда уровень моря был ниже, а современные затопленные шельфы были обнажены или гораздо мельче.

Исследователи Геологической службы США связали рост каньонов Прибилоф и Жемчуг с условиями плейстоцена, когда реки Юкон и Кускоквим, возможно, впадали в эти подводные долины или находились вблизи их истоков. Позже оползни и эрозия способствовали формированию и изменению каньонной системы.

Из-за этого Жемчуг больше напоминает не единую трещину, а старый, неспокойный маршрут перемещения осадочных пород с суши в глубокий океан. С корабля поверхность может казаться гладкой, но под ней скользящие осадочные породы и эрозия на протяжении огромных промежутков времени царапали, прорывали и перестраивали морское дно.

Восточная часть Берингова моря является домом для многочисленных популяций морских млекопитающих и птиц, а также местом обитания одних из самых ценных промысловых рыбных промыслов страны.

Ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана рассказали интересные факты про удивительное творение природы и времени – Чарынский государственный национальный природный парк.

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Аксинья Титова
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