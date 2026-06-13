Между Аляской и Сибирью нашли подводную пропасть, которая глубже Большого каньона

Далеко под холодными, бурными водами Берингова моря скрывается каньон, глубина которого превышает глубину Большого каньона, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание ECONEWS, каньон Жемчуг, обширная подводная долина между Аляской и Сибирью уходит на глубину около 2599 м от мелководья в сторону Алеутского бассейна, в то время как глубина Большого каньона в самой глубокой точке достигает примерно 1828 метров.

Каньон Жемчуг – это не то место, где можно спокойно стоять с фотоаппаратом. Это подводное ущелье формирует течения, служит убежищем для глубоководных обитателей.

Жемчуг выделяется своим огромным поперечным сечением и количеством склонов и откосов, которые он вырезал. На практике он не просто глубокий – он огромный.

Как на дне моря мог образоваться такой каньон? Ответ, по большей части, восходит к географии ледникового периода, когда уровень моря был ниже, а современные затопленные шельфы были обнажены или гораздо мельче.

Исследователи Геологической службы США связали рост каньонов Прибилоф и Жемчуг с условиями плейстоцена, когда реки Юкон и Кускоквим, возможно, впадали в эти подводные долины или находились вблизи их истоков. Позже оползни и эрозия способствовали формированию и изменению каньонной системы.

Из-за этого Жемчуг больше напоминает не единую трещину, а старый, неспокойный маршрут перемещения осадочных пород с суши в глубокий океан. С корабля поверхность может казаться гладкой, но под ней скользящие осадочные породы и эрозия на протяжении огромных промежутков времени царапали, прорывали и перестраивали морское дно.

Восточная часть Берингова моря является домом для многочисленных популяций морских млекопитающих и птиц, а также местом обитания одних из самых ценных промысловых рыбных промыслов страны.

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