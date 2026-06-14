Древняя ДНК из Тосканы раскрыла неожиданные истоки виноделия

Ученые расшифровали ДНК виноградных косточек возрастом около 2000 лет, найденных в древних колодцах Тосканы, сообщает Zakon.kz.

Исследование показало, что виноградники римской эпохи были частью широкой сельскохозяйственной сети Римской империи и могли повлиять на формирование современного виноделия.

Особенно неожиданным стало открытие, связанное с регионом Кьянти. Сегодня он знаменит красными винами из сорта Санджовезе, однако анализ показал, что в древности здесь преобладали белые сорта винограда, пишет The Guardian.

На памятнике Четамура-дель-Кьянти археологи обнаружили десятки виноградных косточек, которые хорошо сохранились в бескислородной грязи глубоких колодцев. Люди выбрасывали их туда примерно с 300 года до н. э. по 300 год н. э.

Исследователи из Йоркского университета секвенировали ДНК 80 семян. По словам соавтора работы Ои Инанли, большинство косточек принадлежало одному и тому же сорту винограда, который сохранялся на протяжении веков – от этрусков до римлян.

Генетические маркеры позволили определить и цвет ягод древних лоз. Оказалось, что доминирующий сорт давал белые ягоды.

Это стало сюрпризом для ученых, ведь современный Кьянти ассоциируется прежде всего с красным вином. Руководитель раскопок Нэнси Де Груммонд отметила, что открытие добавляет новую главу в историю виноделия региона: знаменитое красное вино, возможно, имеет более древнего "белого" предшественника.

После римского завоевания в Четамуре появились новые сорта винограда, что может говорить о завозе лоз из других регионов империи. Генетический анализ также показал связь местного древнего сорта с двумя старыми сортами винограда, ранее изученными на юге Франции.

По мнению авторов исследования, это прямое биологическое свидетельство существования разветвленных сельскохозяйственных и торговых связей в Римской империи. Именно такие сети могли способствовать распространению технологий и постепенной стандартизации виноделия, следы которой сохраняются и в современной винной культуре.

Ранее сообщалось, что в Италии задумались о сокращении виноградников из-за падения спроса на вино среди молодежи.