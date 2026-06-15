Вертолет с детьми на борту разбился во время экскурсионного полета в США

Во Флориде произошло крушение вертолета, в результате которого два человека были доставлены в больницу. Инцидент случился утром 14 июня на территории аэропорта Норт-Перри в городе Пемброк-Пайнс, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CBS News со ссылкой на авиационные власти округа Броуард, вертолет Robinson R44 потерпел аварию вскоре после взлета. Предварительно, у воздушного судна возникла техническая неисправность, из-за которой оно столкнулось с находившимся на земле незанятым самолетом.

На борту находились четыре человека – пилот и трое пассажиров. Вертолет был связан с лицензированной компанией, организующей экскурсионные полеты. Незадолго до происшествия он завершил туристический рейс в Майами.

В результате аварии два человека получили травмы, не представляющие угрозы для жизни. Их доставили в больницу Memorial Regional Hospital. Еще двое пассажиров сопровождали пострадавших. По информации местных СМИ, среди находившихся на борту были дети.

Очевидцы рассказали, что вертолет летел на небольшой высоте и потерпел крушение практически сразу после взлета. После происшествия люди, находившиеся рядом, поспешили на помощь пассажирам.

Причины аварии устанавливаются. Расследование проводит региональное подразделение Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Предварительный отчет ожидается в ближайшие дни.

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