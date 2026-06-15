#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Вертолет с детьми на борту разбился во время экскурсионного полета в США

Вертолет с детьми на борту разбился во время экскурсионного полета в США, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 23:43 Фото: magnific.com
Во Флориде произошло крушение вертолета, в результате которого два человека были доставлены в больницу. Инцидент случился утром 14 июня на территории аэропорта Норт-Перри в городе Пемброк-Пайнс, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CBS News со ссылкой на авиационные власти округа Броуард, вертолет Robinson R44 потерпел аварию вскоре после взлета. Предварительно, у воздушного судна возникла техническая неисправность, из-за которой оно столкнулось с находившимся на земле незанятым самолетом.

На борту находились четыре человека – пилот и трое пассажиров. Вертолет был связан с лицензированной компанией, организующей экскурсионные полеты. Незадолго до происшествия он завершил туристический рейс в Майами.

В результате аварии два человека получили травмы, не представляющие угрозы для жизни. Их доставили в больницу Memorial Regional Hospital. Еще двое пассажиров сопровождали пострадавших. По информации местных СМИ, среди находившихся на борту были дети.

Очевидцы рассказали, что вертолет летел на небольшой высоте и потерпел крушение практически сразу после взлета. После происшествия люди, находившиеся рядом, поспешили на помощь пассажирам.

Причины аварии устанавливаются. Расследование проводит региональное подразделение Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Предварительный отчет ожидается в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что учебный самолет рухнул рядом с домами в Италии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Крушение вертолета в ОАЭ
23:16, 09 марта 2026
Военный вертолет разбился в ОАЭ – есть погибшие
Вертолет потерпел крушение в Португалии
21:44, 30 августа 2024
Вертолет потерпел крушение в Португалии
вертолет с пассажирами разбился в США
09:12, 03 января 2026
Частный вертолет с пассажирами разбился в горах США
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
00:44, 16 июня 2026
Дана Уайт ответил, собирается ли он провести ещё один турнир UFC в Белом доме
Фото: КФФ
00:11, 16 июня 2026
Определились соперники сборной Казахстана до 19 лет во втором раунде отбора на Евро
Фото: WTA
23:34, 15 июня 2026
Елена Рыбакина объяснила, почему временно ушла из соцсетей
Фото: UFC
23:15, 15 июня 2026
Илия Топурия впервые прокомментировал поражение в бою с Джастином Гейджи
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: