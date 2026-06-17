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Мир

Шокирующие кадры: граничащие с Казахстаном регионы атаковали полчища саранчи

саранча в Узбекистане, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 12:00 Фото: Instagram/pressauz
Регионы Узбекистана атаковали полчища саранчи, сообщает Zakon.kz.

Шокирующие кадры с полчищами насекомых, облепивших машины, дороги и дома, распространяют в Сети.

Местные СМИ пишут, что непростая ситуация сложилась в Каракалпакстане, Хорезмской и Бухарской областях.

Жители страны опасаются, что насекомые могут добраться и до других регионов. Но в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) страны заявили, что ситуация временная и находится под контролем.

"Данное явление связано с сезонной миграцией саранчи, которая наблюдается ежегодно, носит локальный характер и не нанесла ущерба сельскохозяйственным культурам в регионах. В настоящее время ситуация с саранчой в этих регионах полностью контролируется службами МЧС и Агентством по карантину и защите растений. Поводов для беспокойства нет", – прокомментировали в ведомстве.

Профильные структуры проводят работу, направленную на предупреждение распространения саранчовых.

9 июня 2026 года стало известно, что ученые Казахстана и Китая успешно испытали экологичный биопрепарат против саранчи.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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