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События

"Гриб против саранчи": ученые Казахстана и Китая протестировали новый биопрепарат

Посев, полевые работы, поле, поля, сельское хозяйство, сельхозтехника, сельскохозяйственная техника, трактор, тракторы, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 10:21 Фото: akorda.kz
Ученые Казахстана и Китая успешно испытали экологичный биопрепарат против саранчи, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 9 июня 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства (МСХ) РК:

"В Туркестанской области завершились успешные полевые испытания биологического препарата нового поколения против мароккской саранчи. Исследования подтвердили высокую эффективность экологически безопасного средства, разработанного на основе энтомопатогенного гриба Metarhizium anisopliae (рассматривается как эффективная и экологически безопасная альтернатива химическим инсектицидам. – Прим. ред.)".
поля, испытания, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 10:21

Фото: gov.kz

Уточняется, что полевые испытания прошли на пастбищных территориях Казыгуртского района.

"Для оценки эффективности обработанную саранчу размещали в специальных полевых садках по 20 особей. Дополнительно через сутки после обработки были сформированы контрольные группы. В течение всего периода наблюдений специалисты ежедневно фиксировали показатели смертности вредителей. Первые признаки поражения насекомых были отмечены уже на третьи сутки после обработки. К пятому дню уровень смертности достигал 70-80%, а на девятые сутки была зафиксирована полная гибель всех особей в экспериментальных группах".Пресс-служба МСХ РК
саранча, биопрепарат, испытания, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 10:21

Фото: gov.kz

По мнению ученых, результаты испытаний подтверждают высокую биологическую эффективность препарата и перспективность применения энтомопатогенных грибов для контроля численности саранчовых вредителей без дополнительной химической нагрузки на окружающую среду.

"В дальнейшем исследователи планируют расширить испытания в различных климатических зонах Казахстана, а также разработать практические рекомендации по внедрению данной технологии в систему мониторинга и контроля саранчовых вредителей".Пресс-служба МСХ РК

Отмечается, что работы проведены в рамках международного проекта "Исследование и демонстрация технологии применения грибковых препаратов для предотвращения и контроля численности саранчи в трансграничных очагах размножения". В исследовании приняли участие специалисты КазНИИ защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева совместно с учеными Института защиты растений Китайской академии сельскохозяйственных наук.

Мароккская саранча (Dociostaurus maroccanus) является одним из наиболее опасных видов саранчовых вредителей, способных наносить значительный ущерб пастбищам и сельскохозяйственным культурам. В этой связи развитие биологических методов защиты растений рассматривается как одно из ключевых направлений экологизации агропромышленного комплекса.

12 мая 2026 года премьер-министр Олжас Бектенов высказался о рисках нашествия саранчи и поручил усилить защиту.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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