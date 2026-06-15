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Спорт

Умер легендарный тренер "Кайрата" и экс-наставник Владимир Гулямхайдаров

Советский нападающий и наставник Владимир Гулямхайдаров, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 20:26 Фото: fft.tj
15 июня в Москве на 81-м году ушел из жизни известный советский нападающий и наставник Владимир Гулямхайдаров, который долгие годы посвятил развитию казахстанского футбола, сообщает Zakon.kz.

Владимир Алексеевич за свою почти 30-летнюю игровую карьеру выступал в ведущих клубах Таджикистана, а также в московском "Торпедо".

В бытность уже тренером руководил "Памиром", "Вахшом" и сборной Таджикистана.

А с 1996 года начал работать со многими казахстанскими клубами, в их числе был и алматинский "Кайрат".

Футбол Умер Легенда, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 20:26

Фото: fft.tj

26 февраля 2026 года Владимир Алексеевич отметил свой 80-летний юбилей.

Автор данного материала более 20 лет назад неоднократно брал интервью у этого выдающегося человека у кромки поля Центрального стадиона после матчей "Кайрата".

Коллеги и друзья ласково называли его "Гулям". Многие отмечают, что профессионального специалиста отличали порядочность, скромность и воспитанность.

Ранее сообщалось, что известный казахстанский спортсмен погиб в страшной аварии.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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