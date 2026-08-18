Китайские хирурги впервые восстановили пациенту обе ноги после полной ампутации

Китайские хирурги успешно провели реплантацию сразу двух полностью оторванных ног на уровне бедер, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на Yangtse Evening Post/Ziniu News , это стало первым подтвержденным прецедентом в мире, когда пациент после операции снова начал ходить.

51-летний мужчина по фамилии Цзян получил серьезную травму на производстве 2 декабря 2024 года в китайском Сучжоу. Обе его нижние конечности полностью оторвало.

Пострадавшего доставили в ортопедическую больницу Сучжоу. Там врачи решили восстановить его ноги. Операция шла около 8 часов: хирурги восстановили кости, кровеносные сосуды, нервы и другие поврежденные ткани, используя собственные конечности пациента, а не донорские.

Лечение на этом не закончилось. В процессе восстановления у пациента развился некроз тканей, начались дополнительные операции. У него возникли проблемы со сращением костей, мужчине провели костную пластику, а также усилили внутреннюю фиксацию обеих бедренных костей.

Спустя 20 месяцев после травмы пациент вновь может ходить. Хотя он пока использует ходунки и другие опоры, ему удается самостоятельно выполнять повседневные задачи. Чувствительность в ногах восстановилась до области выше лодыжек.

Врачи уверены, что самый опасный этап лечения уже позади.

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