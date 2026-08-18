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Мир

Китайские хирурги впервые восстановили пациенту обе ноги после полной ампутации

Ноги, больница, свет, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 07:11 Фото: magnific
Китайские хирурги успешно провели реплантацию сразу двух полностью оторванных ног на уровне бедер, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на Yangtse Evening Post/Ziniu News, это стало первым подтвержденным прецедентом в мире, когда пациент после операции снова начал ходить.

51-летний мужчина по фамилии Цзян получил серьезную травму на производстве 2 декабря 2024 года в китайском Сучжоу. Обе его нижние конечности полностью оторвало.

Пострадавшего доставили в ортопедическую больницу Сучжоу. Там врачи решили восстановить его ноги. Операция шла около 8 часов: хирурги восстановили кости, кровеносные сосуды, нервы и другие поврежденные ткани, используя собственные конечности пациента, а не донорские.

Лечение на этом не закончилось. В процессе восстановления у пациента развился некроз тканей, начались дополнительные операции. У него возникли проблемы со сращением костей, мужчине провели костную пластику, а также усилили внутреннюю фиксацию обеих бедренных костей.

Спустя 20 месяцев после травмы пациент вновь может ходить. Хотя он пока использует ходунки и другие опоры, ему удается самостоятельно выполнять повседневные задачи. Чувствительность в ногах восстановилась до области выше лодыжек.

Врачи уверены, что самый опасный этап лечения уже позади.

Ранее мы писали о том, как чашка чая спасла жизнь 66-летнему британцу, чуть не убив его.

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Аксинья Титова
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