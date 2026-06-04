#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Наука и технологии

Ученые нашли истинную причину невыносимой головной боли при смене погоды

Выявлены повышающие риск головной боли погодные факторы, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 23:31 Фото: magnific
Американские ученые доказали прямую связь между определенными погодными условиями и приступами мигрени, а также назвали два самых опасных для метеозависимых людей сценария, передает Zakon.kz.

Результаты работы исследователей из Университета Цинциннати были представлены на ежегодной конференции Американского общества по изучению головной боли (AHS).

Ученые проанализировали дневники пациентов с эпизодической мигренью и сопоставили их с метеорологическими данными. Оказалось, что риск головной боли повышался при двух сценариях: когда приближается холодный фронт с дождем и когда над регионом долго держится область высокого давления.

Проще говоря, речь идет о ситуациях, когда погода резко меняется или, наоборот, становится устойчиво тяжелой: меняется атмосферное давление, повышается влажность, усиливается жара или духота. Такие сочетания факторов могут быть более важными триггерами мигрени, чем один отдельный показатель вроде температуры.

Исследователи также обнаружили, что профилактическое лечение препаратом фреманезумаб снижало вероятность появления головной боли даже в периоды неблагоприятной погоды. По мнению авторов, результаты помогают лучше понять механизмы погодозависимой мигрени и могут быть полезны для ее профилактики.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач назвала главный фактор, который портит сон каждую ночь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Рейнтген зубов и черепа
04:59, 26 августа 2025
Названа распространенная, но малоизвестная причина головной боли
Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, обогреватель
12:09, 28 января 2026
Министр назвал головной болью теплую погоду зимой
Девушка держится руками за голову
19:44, 21 января 2026
Ученые раскрыли неочевидную причину постоянной головной боли
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
23:38, Сегодня
Ислам Махачев сообщил, что почти поднялся на гору Эльбрус
Фото: WTA
23:05, Сегодня
Определились финалистки "Ролан Гаррос" - 2026 среди женщин
Фото: ВХЛ
22:35, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана Амирбеков станет игроком "Адмирала"
Фото: ФИДЕ
22:09, Сегодня
Бибисара Асаубаева досрочно выиграла топовый турнир в Норвегии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: