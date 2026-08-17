Чашка чая спасла жизнь 66-летнему британцу, чуть не убив его
Как пишет Mirror, одна из восьмерых детей британца, Конни Ходжкинсон, рассказала, что это событие, возможно, спасло жизнь отцу, у которого во время приступа кашля обнаружили рак.
По словам девушки, ее отец, Колин Ходжкинсон, испытывал трудности с глотанием с 2025 года. Врачи не могли определить причину болезни и назначали антибиотики.
Проблема достигла апогея в декабре, когда 66-летний отец восьмерых детей был госпитализирован с пневмонией, после чего вернулся домой.
5 июля Колин, навещая Конни, решил выпить чашку чая и неожиданно начал давиться.
Чтобы не устроить беспорядок и не выплюнуть жидкость на пол, Колин бросился на кухню, где внезапно потерял сознание, разбив голову о батарею, после чего рухнул на пол. Когда мужчина пришел в себя, его отвезли в больницу, чтобы наложить швы на голову.
Там анализы показали, что у него одна из форм рака горла. Вовремя поставленный диагноз дал мужчине возможность получить качественную медицинскую помощь и вылечиться.
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