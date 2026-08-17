Чашка чая спасла жизнь 66-летнему британцу, чуть не убив его

66-летний житель Британии Колин Ходжкинсон страдал от проблем с горлом, пока в июле этого года не подавился во время обычного чаепития. Это событие помогло врачам правильно поставить диагноз мужчине, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirror, одна из восьмерых детей британца, Конни Ходжкинсон, рассказала, что это событие, возможно, спасло жизнь отцу, у которого во время приступа кашля обнаружили рак.

По словам девушки, ее отец, Колин Ходжкинсон, испытывал трудности с глотанием с 2025 года. Врачи не могли определить причину болезни и назначали антибиотики.

Проблема достигла апогея в декабре, когда 66-летний отец восьмерых детей был госпитализирован с пневмонией, после чего вернулся домой.

5 июля Колин, навещая Конни, решил выпить чашку чая и неожиданно начал давиться.

Чтобы не устроить беспорядок и не выплюнуть жидкость на пол, Колин бросился на кухню, где внезапно потерял сознание, разбив голову о батарею, после чего рухнул на пол. Когда мужчина пришел в себя, его отвезли в больницу, чтобы наложить швы на голову.

Там анализы показали, что у него одна из форм рака горла. Вовремя поставленный диагноз дал мужчине возможность получить качественную медицинскую помощь и вылечиться.

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