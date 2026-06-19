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Мир

Турист из СНГ загадочно пропал в Таиланде после визита в полицейский участок

Остров Панган в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 05:57 Фото: wikipedia
43-летний россиянин Денис Захаров, работающий в IT-сфере, таинственно исчез на территории Таиланда, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Life, мужчина прилетел в Королевство 25 мая. Он собирался отдохнуть на острове Панган в течение двух месяцев.

План был разрушен уже через четыре дня. Турист потерял документы, деньги, телефон и все личные вещи. В таком состоянии он отправился в Бангкок.

Добравшись до столицы, Захаров сразу посетил полицейский участок. Там он оформил заявление о хищении имущества. Правоохранители помогли иностранцу связаться с матерью, проживающей в России. Женщина оперативно отправила ему скан своего паспорта.

Она рассказывает, что правоохранители выдали сыну деньги на такси, чтобы тот смог доехать до российского посольства. После этого мужчина перестал выходить на связь с родными.

Его местонахождение сейчас остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что в Таиланде объявили 15-дневный траур.

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Аксинья Титова
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