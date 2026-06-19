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Мир

У пассажирского самолета, вылетевшего из России, отказал двигатель прямо над Черным морем

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 06:40 Фото: unsplash
Экипаж Boeing 737-800 (RA-73656) после вылета из Сочи в Архангельск подал сигнал бедствия над Черным морем. Пилоты доложили об отказе одного из двигателей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, у самолета российской авиакомпании Smartavia после взлета из Сочи отказал двигатель. Командир воздушного судна в соответствии с инструкциями принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Самолет находился в зоне ожидания, вырабатывая топливо для снижения посадочной массы до требуемого уровня, прежде чем приземлиться. В итоге борт произвел благополучную посадку в аэропорту Сочи и зарулил на стоянку на собственной тяге.

Пострадавших на борту вернувшегося в аэропорт вылета самолета Boeing 737-800 Сочи – Архангельск нет. На борту находилось 125 пассажиров и 5 членов экипажа.

Ранее мы сообщали о том, что пассажирка рейса из России пыталась открыть дверь самолета на высоте 11 000 м.

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Аксинья Титова
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