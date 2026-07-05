Рейс из Стамбула подал сигнал бедствия над Черным морем

Рейс A46074, следующий по маршруту Стамбул (Турция) – Минеральные воды (Россия), подал сигнал бедствия над Черным морем. Это стало известно из данных сервиса flightradar24, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru, после этого экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Известно, что самолет рассчитан максимум на 100 пассажиров, но сколько человек находится на борту на самом деле – не уточняется.

Ранее мы сообщали о том, что 2 июля 2026 года борт авиакомпании Air Astana, направлявшийся по маршруту Алматы – Астана, столкнулся с неблагоприятными метеоусловиями и не смог совершить посадку в аэропорту Караганды. Помимо этого, в столице Китая Пекине легкомоторный самолет врезался в знаменитый самый высокий небоскреб города