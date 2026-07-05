#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Рейс из Стамбула подал сигнал бедствия над Черным морем

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 07:21 Фото: unsplash
Рейс A46074, следующий по маршруту Стамбул (Турция) – Минеральные воды (Россия), подал сигнал бедствия над Черным морем. Это стало известно из данных сервиса flightradar24, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru, после этого экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Известно, что самолет рассчитан максимум на 100 пассажиров, но сколько человек находится на борту на самом деле – не уточняется.

Ранее мы сообщали о том, что 2 июля 2026 года борт авиакомпании Air Astana, направлявшийся по маршруту Алматы – Астана, столкнулся с неблагоприятными метеоусловиями и не смог совершить посадку в аэропорту Караганды. Помимо этого, в столице Китая Пекине легкомоторный самолет врезался в знаменитый самый высокий небоскреб города

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
самолет подал сигнал бедствия
20:27, 29 января 2025
Сигнал бедствия над Каспийским морем подал самолет рейсом Дубай – Москва
Airbus A320 AZAL подал сигнал бедствия в Пулково
06:36, 20 октября 2025
Самолет AZAL подал сигнал бедствия в России
Самолет, самолеты, аэропорт
06:40, 19 июня 2026
У пассажирского самолета, вылетевшего из России, отказал двигатель прямо над Черным морем
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Очень особенным&quot; назвал Бублик пятисетовый матч с Тиафо на &quot;Уимблдоне&quot;
08:35, Сегодня
"Очень особенным" назвал Бублик пятисетовый матч с Тиафо на "Уимблдоне"
Бублик в пятисетовом триллере обыграл Тиафо и вышел в четвёртый круг &quot;Уимблдона-2026&quot;
08:16, Сегодня
Бублик в пятисетовом триллере обыграл Тиафо и вышел в четвёртый круг "Уимблдона-2026"
&quot;Было тяжело играть в такую погоду&quot;: Масудов оценил победу &quot;Алтая&quot; над &quot;Тобылом&quot;
00:55, 05 июля 2026
"Было тяжело играть в такую погоду": Масудов оценил победу "Алтая" над "Тобылом"
Экс-игрок &quot;Кайрата&quot; Андрей Аршавин назвал фаворита ЧМ-2026
00:18, 05 июля 2026
Экс-игрок "Кайрата" Андрей Аршавин назвал фаворита ЧМ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: