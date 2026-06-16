Пассажирка рейса из России пыталась открыть дверь самолета на высоте 11 000 м
Как пишет МК, одна из пассажирок неожиданно направилась к сервисной двери и попыталась ее открыть. Как потом выяснилось, женщина искала туалет и по ошибке приняла аварийный выход за дверь уборной.
В кабине пилотов сработала сигнализация Master Caution, а на верхней панели загорелась индикация Door (Aft Service) – датчик задней сервисной двери. К счастью всех пассажиров, бортпроводники вовремя заметили действия пассажирки и остановили ее до того, как произошла разгерметизация салона. Через несколько секунд табло погасло само, а параметры герметизации остались в норме.
Экипаж убедился, что попытка открыть люк не была злонамеренной и ограничился записью инцидента в бортовом журнале. Правда проблемы рейса на этом не закончились.
При подлете к Нахичевани, в районе аэропорта была сильная гроза, которая не позволила выполнить безопасную посадку. Командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром – в город Гянджа. Там лайнер благополучно приземлился.
Ранее сообщалось, что вертолет с детьми на борту разбился во время экскурсионного полета в США.