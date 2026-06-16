Пассажирка рейса из России пыталась открыть дверь самолета на высоте 11 000 м

6 июня на борту самолета Boeing 737-500 авиакомпании, выполнявшего рейс по маршруту Москва – Нахичевань, чуть не произошла катастрофа. Это было на высоте около 11 тысяч метров, когда лайнер пролетал над Каспийским морем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет МК, одна из пассажирок неожиданно направилась к сервисной двери и попыталась ее открыть. Как потом выяснилось, женщина искала туалет и по ошибке приняла аварийный выход за дверь уборной.

В кабине пилотов сработала сигнализация Master Caution, а на верхней панели загорелась индикация Door (Aft Service) – датчик задней сервисной двери. К счастью всех пассажиров, бортпроводники вовремя заметили действия пассажирки и остановили ее до того, как произошла разгерметизация салона. Через несколько секунд табло погасло само, а параметры герметизации остались в норме.

Экипаж убедился, что попытка открыть люк не была злонамеренной и ограничился записью инцидента в бортовом журнале. Правда проблемы рейса на этом не закончились.

При подлете к Нахичевани, в районе аэропорта была сильная гроза, которая не позволила выполнить безопасную посадку. Командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром – в город Гянджа. Там лайнер благополучно приземлился.

Ранее сообщалось, что вертолет с детьми на борту разбился во время экскурсионного полета в США.