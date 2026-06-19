#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Названа сумма, которую США потратили на конфликт с Ираном

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 07:55 Фото: Zakon.kz
Расходы Соединенных Штатов на проведение военной операции против Ирана составили 113,3 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, это стало известно, исходя из данных портала Iran War Cost Tracker, который ведет подсчет затрат на содержание военнослужащих, кораблей, переброшенных на Ближний Восток, а также других сопутствующих расходов.

Методика расчета основана на докладе Министерства войны США Конгрессу, согласно которому первые шесть дней операции обошлись в 11,3 млрд долларов, а в дальнейшем расходы составляли около 1 млрд долларов в сутки.

После завершения операции эта сумма больше не увеличивается.

Ранее мы писали о том, как конфликт в Иране повлиял на цены на энергию в Британии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют
19:50, 01 мая 2026
Названа сумма, в которую США обошлась операция против Ирана
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
22:16, 29 апреля 2026
Сколько денег США потратили на войну с Ираном, рассказал Пентагон
Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки
04:30, 07 марта 2026
Трамп назвал следующую цель США после Ирана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
ХК &quot;Торпедо&quot; НН
08:47, Сегодня
Российский клуб защитника сборной Казахстана обнародовал план подготовки к сезону КХЛ
Магнус Карлсен
08:15, Сегодня
Казахстанские шахматисты обыграли команду Магнуса Карлсена на чемпионате мира
Дияр Нургожай
07:45, Сегодня
Стал известен следующий соперник Дияра Нургожая в UFC
Серена Уильямс
07:20, Сегодня
Серена Уильямс провела первую тренировку на Уимблдоне
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: