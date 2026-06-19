Названа сумма, которую США потратили на конфликт с Ираном
Фото: Zakon.kz
Расходы Соединенных Штатов на проведение военной операции против Ирана составили 113,3 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Oxu.Az, это стало известно, исходя из данных портала Iran War Cost Tracker, который ведет подсчет затрат на содержание военнослужащих, кораблей, переброшенных на Ближний Восток, а также других сопутствующих расходов.
Методика расчета основана на докладе Министерства войны США Конгрессу, согласно которому первые шесть дней операции обошлись в 11,3 млрд долларов, а в дальнейшем расходы составляли около 1 млрд долларов в сутки.
После завершения операции эта сумма больше не увеличивается.
Ранее мы писали о том, как конфликт в Иране повлиял на цены на энергию в Британии.
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