Названа сумма, которую США потратили на конфликт с Ираном

Расходы Соединенных Штатов на проведение военной операции против Ирана составили 113,3 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, это стало известно, исходя из данных портала Iran War Cost Tracker , который ведет подсчет затрат на содержание военнослужащих, кораблей, переброшенных на Ближний Восток, а также других сопутствующих расходов.

Методика расчета основана на докладе Министерства войны США Конгрессу, согласно которому первые шесть дней операции обошлись в 11,3 млрд долларов, а в дальнейшем расходы составляли около 1 млрд долларов в сутки.

После завершения операции эта сумма больше не увеличивается.

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