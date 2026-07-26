США второй день подряд не наносят удары по Ирану на фоне мирных переговоров

Соединенные Штаты вторые сутки подряд воздерживаются от новых ударов по Ирану, пока продолжаются дипломатические контакты, направленные на предотвращение нового витка конфликта, сообщает Zakon.kz.

По данным The Guardian, президент США Дональд Трамп рассматривает как дипломатические, так и военные варианты дальнейших действий. Сообщается, что военное руководство предупредило его о сокращении запасов боеприпасов, включая ракеты для комплексов Patriot и крылатые ракеты Tomahawk, что может осложнить проведение длительной военной кампании.

Представитель иранской армии Мохаммед Акраминия заявил 26 июля 2026 года, что американские атаки прекратились две ночи назад. По его словам, Тегеран также приостановил свои ответные действия, подчеркнув, что стратегия Ирана носит ответный характер.

Одновременно продолжаются переговоры. По информации СМИ, дипломаты Ирана и Омана обсуждают возможность возобновления полноценной работы Ормузского пролива. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что посредники поддерживают контакты с американской стороной, пытаясь не допустить дальнейшей эскалации.

Как сообщается, вице-президент США Джей Ди Вэнс и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн на встрече в Белом доме предупредили Трампа о рисках возобновления масштабной военной операции. После этого президент распорядился не наносить новые удары.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который выступает за более жесткий курс в отношении Ирана, на следующей неделе посетит Вашингтон. Перед поездкой он проведет заседание кабинета безопасности Израиля. На фоне визита на Западном берегу продолжаются столкновения, где израильская армия объявила о начале масштабной операции после серии нападений и жертв с обеих сторон.

Тем временем Казахстан попал под новые торговые пошлины США.