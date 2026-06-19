В Индии отказ 16-летней девушки от брака привел к трагедии

Мужчина ударил подростка ножом после того, как она отказалась выходить за него замуж. Инцидент произошел в штате Керала, недалеко от населенного пункта Ваттаппара, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, мужчина по имени Фахад подкараулил девушку и во время конфликта ударил ее ножом в шею, сообщает The Times of India.

"После нападения злоумышленник скрылся с места происшествия, однако уже вечером его удалось задержать. Пострадавшую срочно госпитализировали. По данным врачей, ее состояние на данный момент стабильно", – пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре мужчина, которому медики пытались оказать помощь на улице, напал на сотрудников скорой помощи. В результате инцидента пострадал водитель реанимобиля, а служебный автомобиль получил повреждения.

