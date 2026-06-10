Угрожал ножом и разгромил реанимобиль: мужчина напал на медиков в Павлодаре

В Павлодаре мужчина, которому медики пытались оказать помощь на улице, напал на сотрудников скорой помощи. В результате инцидента пострадал водитель реанимобиля, а служебный автомобиль получил повреждения, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Ирбис ТВ", инцидент произошел 10 июня во дворе дома №89 по улице Назарбаева. В 14:57 на пульт службы 103 поступило сообщение от прохожего о мужчине, который лежал на улице.

Бригада скорой помощи прибыла на место через девять минут после поступления вызова. Однако во время осмотра неизвестный мужчина внезапно проявил агрессию. По информации службы 103, он начал угрожать медикам ножом и бросаться на сотрудников бригады.

В ходе конфликта мужчина ударил водителя скорой помощи кулаком, после чего проник в салон реанимобиля. Там он устроил погром: разбил ампулы с лекарственными препаратами и выбросил из машины медицинскую укладку.

"Пострадавшие медики уже написали соответствующее заявление в правоохранительные органы", – сообщили в Павлодарской областной станции медицинской помощи.

Инцидент корреспонденту Zakon.kz подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.





"Полицией возбуждено уголовное дело по факту угрозы или применения насилия в отношении сотрудников скорой помощи. Мужчина задержан и помещен в лечебное специализированное учреждение", – прокомментировали инцидент в ДП.

C 7 марта 2026 года в Казахстане вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание за физическое насилие и угрозы в адрес медицинских работников.