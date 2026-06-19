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Мир

Легендарный особняк Трампов в США планируют снести

Бывшая семейная резиденция Трампов будет разрушена, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 22:38 Фото: magnific.com
Бывший семейный особняк в Гринвиче, который принадлежал Дональду Трампу и его бывшей супруге Иване Трамп, планируют снести, сообщает Zakon.kz.

По информации Page Six, речь идет о георгианском доме площадью около 19,8 тыс. квадратных футов, расположенном на берегу пролива Лонг-Айленд в престижном районе города Гринвич (штат Коннектикут, США). Объект был приобретен парой в 1982 году вскоре после рождения их дочери Иванки Трамп.

После громкого развода в 1992 году Ивана Трамп сохранила за собой недвижимость. Дом, построенный в 1939 году и расположенный на участке площадью 5,8 акра, был продан в 2024 году за 31,5 млн долларов.

Новый владелец планирует полностью снести существующие постройки и возвести на участке новый комплекс, включающий основной дом, теннисные корты (в том числе крытый), бассейн и несколько вспомогательных зданий. Проект разработан архитектурным бюро Robert A.M. Stern Architects.

Как уточняется, прежняя владелица Ивана Трамп умерла в 2022 году. В своей книге она писала, что особняк был выбран после осмотра района с вертолета во время поиска семейного дома.

Ранее сообщалось, что в США пожар уничтожил дом казахстанского боксера.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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