На пляже в Турции нашли второй за пять дней беспилотник
Фото: pexels
Второй за последние пять дней беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нашли в Турции на пляже в черноморской провинции Бартын, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Газета.ru с ссылкой на агентство IHA, аппарат был на пляже Чакраз в районе города Амасра.
"Прибывшие на место сотрудники жандармерии оцепили территорию и установили, что боеприпасов на аппарате нет", – говорится в материале.
Беспилотник отправили в столицу республики Анкару для дальнейшего изучения.
До этого, 14 июня, дрон в боевом снаряжении обнаружили в Турции на пляже Капысую на побережье Черного моря между провинциями Бартын и Кастамону.
Сотрудники турецких правоохранительных органов эвакуировали пляж, в районе обнаружения беспилотника приняли усиленные меры безопасности. На место инцидента отправили саперов.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле поезд метро сошел с рельсов на линии к аэропорту.
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