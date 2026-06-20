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Мир

На пляже в Турции нашли второй за пять дней беспилотник

Турция, пляж, люди, отели, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 06:41 Фото: pexels
Второй за последние пять дней беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нашли в Турции на пляже в черноморской провинции Бартын, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru с ссылкой на агентство IHA, аппарат был на пляже Чакраз в районе города Амасра.

"Прибывшие на место сотрудники жандармерии оцепили территорию и установили, что боеприпасов на аппарате нет", – говорится в материале.

Беспилотник отправили в столицу республики Анкару для дальнейшего изучения.

До этого, 14 июня, дрон в боевом снаряжении обнаружили в Турции на пляже Капысую на побережье Черного моря между провинциями Бартын и Кастамону.

Сотрудники турецких правоохранительных органов эвакуировали пляж, в районе обнаружения беспилотника приняли усиленные меры безопасности. На место инцидента отправили саперов.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле поезд метро сошел с рельсов на линии к аэропорту.

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Аксинья Титова
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