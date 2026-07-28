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Мир

В жилом доме в коробках нашли тела пяти младенцев

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 02:57 Фото: unsplash
Во Франции, в городе Оранж, в жилом доме нашли тела пяти младенцев. Сейчас полицейские пытаются выяснить обстоятельства их гибели, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой 20minutes с собственными источниками, останки новорожденных нашли в коробках.

Тревогу забили жильцы дома после того, как в минувший понедельник, 27 июля, женщина из этого дома родила еще одного ребенка. Правоохранительные службы отреагировали на заявление, что и привело к проверке дома.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, которым предстоит установить все обстоятельства трагедии. Прокуратура города воздерживается от официальных комментариев и подробностей до окончания первичных проверок.

Ранее мы писали о том, что у годовалого малыша нашли опасный диагноз после визита в больницу Астаны.

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Аксинья Титова
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