В жилом доме в коробках нашли тела пяти младенцев

Во Франции, в городе Оранж, в жилом доме нашли тела пяти младенцев. Сейчас полицейские пытаются выяснить обстоятельства их гибели, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой 20minutes с собственными источниками, останки новорожденных нашли в коробках.

Тревогу забили жильцы дома после того, как в минувший понедельник, 27 июля, женщина из этого дома родила еще одного ребенка. Правоохранительные службы отреагировали на заявление, что и привело к проверке дома.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, которым предстоит установить все обстоятельства трагедии. Прокуратура города воздерживается от официальных комментариев и подробностей до окончания первичных проверок.

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