Супругу премьера Испании отправили под суд по делу о коррупции
Фото: pexels
Суд в Испании передал дело жены премьер-министра Педро Санчес – Бегонья Гомес – в суд присяжных. Ее обвиняют сразу по нескольким статьям, включая коррупцию и торговлю влиянием. У Гомес изъяли паспорт и запретили ей покидать страну, сообщает Zakon.kz.
Вместе с ней по делу проходят ее советница Кристина Альварес и предприниматель Хуан Карлос Баррабес, сообщает агентство EFE.
"Расследование началось весной 2024 года после обращения организации "Чистые руки", которая заявила о возможных нарушениях в бизнес-деятельности Гомес, распределении госконтрактов и работе в одном из университетов Мадрида", – пишет издание.
Сама Гомес отвергает все обвинения и называет дело политически мотивированным.
Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро стал фигурантом нового расследования после того, как в сейфе его офиса обнаружили ювелирные изделия стоимостью более 1,3 млн евро.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript