Супругу премьера Испании отправили под суд по делу о коррупции

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Суд в Испании передал дело жены премьер-министра Педро Санчес – Бегонья Гомес – в суд присяжных. Ее обвиняют сразу по нескольким статьям, включая коррупцию и торговлю влиянием. У Гомес изъяли паспорт и запретили ей покидать страну, сообщает Zakon.kz.

Вместе с ней по делу проходят ее советница Кристина Альварес и предприниматель Хуан Карлос Баррабес, сообщает агентство EFE. "Расследование началось весной 2024 года после обращения организации "Чистые руки", которая заявила о возможных нарушениях в бизнес-деятельности Гомес, распределении госконтрактов и работе в одном из университетов Мадрида", – пишет издание. Сама Гомес отвергает все обвинения и называет дело политически мотивированным. Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро стал фигурантом нового расследования после того, как в сейфе его офиса обнаружили ювелирные изделия стоимостью более 1,3 млн евро.



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