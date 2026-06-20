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Мир

Супругу премьера Испании отправили под суд по делу о коррупции

полиция Испании, Бегонья Гомес, арест, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 23:02 Фото: pexels
Суд в Испании передал дело жены премьер-министра Педро Санчес – Бегонья Гомес – в суд присяжных. Ее обвиняют сразу по нескольким статьям, включая коррупцию и торговлю влиянием. У Гомес изъяли паспорт и запретили ей покидать страну, сообщает Zakon.kz.

Вместе с ней по делу проходят ее советница Кристина Альварес и предприниматель Хуан Карлос Баррабес, сообщает агентство EFE.

"Расследование началось весной 2024 года после обращения организации "Чистые руки", которая заявила о возможных нарушениях в бизнес-деятельности Гомес, распределении госконтрактов и работе в одном из университетов Мадрида", – пишет издание.

Сама Гомес отвергает все обвинения и называет дело политически мотивированным.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро стал фигурантом нового расследования после того, как в сейфе его офиса обнаружили ювелирные изделия стоимостью более 1,3 млн евро.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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