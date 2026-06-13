В сейфе бывшего премьера Испании нашли драгоценности на 1,3 млн евро

Бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро стал фигурантом нового расследования после того, как в сейфе его офиса обнаружили ювелирные изделия стоимостью более 1,3 млн евро, сообщает Zakon.kz.

Сапатеро, возглавлявший правительство Испании с 2004 по 2011 год, уже находится под следствием по делу о предполагаемой торговле влиянием и других нарушениях, связанных с государственной поддержкой авиакомпании Plus Ultra во время пандемии COVID-19. Следствие считает, что он мог использовать связи с госорганами для получения экономической выгоды в интересах третьих лиц.

Новое расследование началось после оценки найденных в офисном сейфе украшений. Эксперты оценили стоимость ожерелий, браслетов, колец и часов в 1 323 915 евро, пишет The Guardian 12 июня 2026 года.

Судья Хосе Луис Калама отметил, что поводом для проверки стало отсутствие необходимых налоговых документов на драгоценности. По его словам, приобретение предметов роскоши такой стоимости предполагает выполнение ряда налоговых обязательств, а отсутствие подтверждающих документов может указывать на возможное налоговое мошенничество.

Представитель Сапатеро заявил, что часть украшений бывший премьер-министр и его супруга получили по наследству, а часть привезли из поездок. Ранее он оценивал стоимость находки в 30-50 тысяч евро, однако позже извинился за ошибочную информацию и сообщил, что Сапатеро предоставит суду необходимые объяснения.

Бывший премьер-министр отрицает все обвинения. На следующей неделе он должен дать показания следователю. Ранее Сапатеро заявлял, что всегда действовал в рамках закона и готов сотрудничать со следствием.

Ранее археологи, исследовавшие средневековые захоронения в Барселоне, обнаружили 25 скелетов в восьми гробницах, включая останки королевы XIV века Элисенды из Монкады.