Два пассажирских поезда столкнулись недалеко от Лондона
Как пишет CBC, на место были направлены подразделения пожарно-спасательной службы графства Бедфордшир и другие экстренные службы.
Опубликованные в социальных сетях кадры показывают поврежденный поезд Luton Airport Express, стоящий на рельсах. Рядом с путями в поле находились люди, предположительно пассажиры состава.
Железнодорожный оператор East Midlands Railway сообщил, что между Лондоном и Лестером произошло чрезвычайное происшествие, в связи с которым движение на участке оказалось нарушено.
Информация о пострадавших и обстоятельствах инцидента уточняется.
Emergency services have launched a major response after two passenger trains collided between Bedford and Luton on Thursday evening, leaving a number of passengers injured and causing widespread disruption across the rail network.— BPI News (@BPINewsOrg) June 19, 2026
The collision, reported near Kempston shortly… pic.twitter.com/EjzHiQo0Gi
Ранее сообщалось, что в Стамбуле поезд метро сошел с рельсов на линии к аэропорту.