Два пассажирских поезда столкнулись недалеко от Лондона

В Великобритании экстренные службы проверяют информацию о столкновении двух поездов в районе Бедфорда к северу от Лондона, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CBC, на место были направлены подразделения пожарно-спасательной службы графства Бедфордшир и другие экстренные службы.

Опубликованные в социальных сетях кадры показывают поврежденный поезд Luton Airport Express, стоящий на рельсах. Рядом с путями в поле находились люди, предположительно пассажиры состава.

Железнодорожный оператор East Midlands Railway сообщил, что между Лондоном и Лестером произошло чрезвычайное происшествие, в связи с которым движение на участке оказалось нарушено.

Информация о пострадавших и обстоятельствах инцидента уточняется.

Emergency services have launched a major response after two passenger trains collided between Bedford and Luton on Thursday evening, leaving a number of passengers injured and causing widespread disruption across the rail network.



The collision, reported near Kempston shortly… pic.twitter.com/EjzHiQo0Gi — BPI News (@BPINewsOrg) June 19, 2026

Ранее сообщалось, что в Стамбуле поезд метро сошел с рельсов на линии к аэропорту.