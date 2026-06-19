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Мир

Два пассажирских поезда столкнулись недалеко от Лондона

два поезда столкнулись недалеко от Лондона, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 00:01 Фото: magnific.com
В Великобритании экстренные службы проверяют информацию о столкновении двух поездов в районе Бедфорда к северу от Лондона, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CBC, на место были направлены подразделения пожарно-спасательной службы графства Бедфордшир и другие экстренные службы.

Опубликованные в социальных сетях кадры показывают поврежденный поезд Luton Airport Express, стоящий на рельсах. Рядом с путями в поле находились люди, предположительно пассажиры состава.

Железнодорожный оператор East Midlands Railway сообщил, что между Лондоном и Лестером произошло чрезвычайное происшествие, в связи с которым движение на участке оказалось нарушено.

Информация о пострадавших и обстоятельствах инцидента уточняется.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле поезд метро сошел с рельсов на линии к аэропорту.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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