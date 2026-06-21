В Европе с обираются ввести уголовную ответственность для детей

В Европе рассматривают введение уголовной ответственности для детей. Такая инициатива обсуждается во многих европейских странах, где присутствует проблема вербовки несовершеннолетних преступными организациями, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az с ссылкой на немецкое издание Deutsche Welle , в Швеции обсуждается снижение возраста уголовной ответственности до 13 лет.

В таких странах как Германия и Испания подросток 12 лет, совершивший тяжкое преступление, не несет уголовной ответственности. В то же время в Ирландии ответственность несут даже дети 10-11 лет, а в Нидерландах – статьи УК могут быть применены к детям возрастом от 12 лет.

Психологи объясняют, что дети и подростки легче поддаются на манипуляции криминала из-за того, что самоконтроль развивается у них не сразу, а потому снижение возраста уголовной ответственности может не дать никакого эффекта, так как дети просто не понимают всей полноты последствий своих действий.

При этом в криминал могут начать вербовать еще более юных детей. В целом, в Европе нет единого мнения об этой реформе.

В 2010 году Дания снизила возрастной порог уголовной ответственности с 15 до 14 лет. Однако через два года реформу отменили. Ретроспективные исследования пришли к выводу, что снижение не оказало сдерживающего эффекта. Напротив, оказавшись вновь на свободе, молодые люди стали чаще совершать повторные правонарушения и хуже учились.

Тем временем Bild пишет, что в Германии мафия все чаще нанимает подростков для заказных убийств.

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