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Мир

В Европе с обираются ввести уголовную ответственность для детей

Забор, мальчик, преступность, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 06:43 Фото: magnific
В Европе рассматривают введение уголовной ответственности для детей. Такая инициатива обсуждается во многих европейских странах, где присутствует проблема вербовки несовершеннолетних преступными организациями, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az с ссылкой на немецкое издание Deutsche Welle, в Швеции обсуждается снижение возраста уголовной ответственности до 13 лет.

В таких странах как Германия и Испания подросток 12 лет, совершивший тяжкое преступление, не несет уголовной ответственности. В то же время в Ирландии ответственность несут даже дети 10-11 лет, а в Нидерландах – статьи УК могут быть применены к детям возрастом от 12 лет.

Психологи объясняют, что дети и подростки легче поддаются на манипуляции криминала из-за того, что самоконтроль развивается у них не сразу, а потому снижение возраста уголовной ответственности может не дать никакого эффекта, так как дети просто не понимают всей полноты последствий своих действий.

При этом в криминал могут начать вербовать еще более юных детей. В целом, в Европе нет единого мнения об этой реформе.

В 2010 году Дания снизила возрастной порог уголовной ответственности с 15 до 14 лет. Однако через два года реформу отменили. Ретроспективные исследования пришли к выводу, что снижение не оказало сдерживающего эффекта. Напротив, оказавшись вновь на свободе, молодые люди стали чаще совершать повторные правонарушения и хуже учились.

Тем временем Bild пишет, что в Германии мафия все чаще нанимает подростков для заказных убийств.

Ранее мы сообщали о том, что в одной из стран Европы перестанут давать беженцам постоянный вид на жительство.

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Аксинья Титова
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