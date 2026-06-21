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Мир

Миллиардер и создатель игровой империи трагически погиб на частном самолете

Миллиардер Клод Гиймо , фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 07:24 Фото: API News
19 июня 2026 года в возрасте 69 лет печально оборвалась жизнь Клода Гиймо – одного из основателей французской игровой империи Ubisoft, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, он погиб при падении легкого одномоторного самолета в окрестностях аэродрома Ла-Боль-Эскублак. Двухместный Cessna 421, принадлежавший Гиймо, вылетел из Ренна.

На борту были два человека, и оба получили смертельные травмы. Второй жертвой катастрофы стал местный летный инструктор, его имя пока не раскрывается. На тушение и разбор завалов были брошены значительные силы: 63 пожарных и 29 машин спецтехники.

Клод Гиймо стоял у истоков Ubisoft вместе с четырьмя братьями – включая нынешнего главу компании Ива Гиймо, основав издательство в 1986 году. Именно под руководством братьев Гиймо выросли легендарные франшизы: Assassin's Creed, Far Cry, Rayman и десятки других хитов.

Помимо игрового бизнеса, Клод возглавлял технологическую компанию Guillemot Corporation, которая выпускала игровую периферию под брендами Hercules и Thrustmaster.

Ранее мы сообщали, что умер режиссер сериалов "Друзья" и "Теория большого взрыва" Джеймс Берроуз.

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Аксинья Титова
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