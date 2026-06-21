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Происшествия

Выпускники в Кентау решили эффектно отметить праздник, но вмешалась полиция

Выпускники решили эффектно отметить праздник, но вмешалась полиция, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 19:40 Фото: polisia.kz
В Кентау полицейские выявили ряд нарушений правил дорожного движения во время выпускного автопробега, организованного местными выпускниками. Нарушения были зафиксированы в ходе мониторинга дорожной обстановки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции, в автоколонне участвовали автомобили различных марок, включая BMW, Toyota, Mercedes-Benz, Changan, Chevrolet и Hyundai. Проверка показала, что некоторые водители игнорировали требования дорожной безопасности.

Среди выявленных нарушений – несоблюдение правил перевозки пассажиров, отказ от использования ремней безопасности и нарушения при выполнении маневров на дороге. В отношении водителей составлены административные материалы, а автомобили помещены на специализированную штрафную стоянку.

После разбирательства сотрудники полиции провели профилактические беседы с выпускниками и их родителями. Участникам мероприятия напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения, общественного порядка и действующего законодательства.

В ведомстве отметили, что своевременное вмешательство полицейских позволило избежать возможных аварийных ситуаций и предотвратить угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Правоохранители призвали граждан ответственно относиться к вопросам безопасности и не допускать нарушений ПДД.

Ранее сообщалось, что казахстанка ради эффектной рекламы высунулась из окна движущегося авто и нарушила ПДД.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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