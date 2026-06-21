Трагедия на заводе в Индии: газ накрыл рабочих во сне, погибли люди
По данным полиции, пишет газета The Times of India, на территории предприятия проживали около 120 рабочих-мигрантов, включая женщин из штатов Ассам, Одиша и Джаркханд. В момент аварии они находились в жилых помещениях, поскольку в этот день был выходной.
Утечка газа, предположительно, началась в производственном цехе и быстро распространилась по всей территории комплекса. Пострадавшие жаловались на затрудненное дыхание, у некоторых наблюдались кровотечения из носа и рта. Доставленные в больницы рабочие получили экстренную помощь, однако спасти всех не удалось; девять человек находятся в критическом состоянии и были переведены в крупную государственную клинику в Ченнаи.
На место происшествия прибыли спасательные службы, полиция и представители местной администрации. Для ликвидации последствий привлечена Национальная служба реагирования на стихийные бедствия (NDRF), включая специализированную химическую группу. Власти сформировали комиссию для расследования инцидента, которой поручено оперативно представить предварительный и итоговый отчеты о причинах трагедии.
🇮🇳At least seven people have died and 67 others were injured after an ammonia leak at a seafood processing plant in India’s Tamil Nadu state, according to reports.— News.Az (@news_az) June 21, 2026
Around 120 workers were present at the time of the incident, with many hospitalized due to toxic gas exposure,… pic.twitter.com/N596HDJoPk
Ранее сообщалось, что рабочие двух компаний стали жертвами трагедии в Караганде.