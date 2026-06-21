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Мир

Трагедия на заводе в Индии: газ накрыл рабочих во сне, погибли люди

Трагедия на заводе в Индии: газ накрыл рабочих во сне, погибли люди, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 21:40 Фото: magnific.com
В районе Каннигапайр рядом с Перияпалаямом в округе Тируваллур (Индия) произошла утечка аммиака на частном предприятии по переработке морепродуктов. В результате инцидента погибли как минимум семь человек, более 40 рабочих были госпитализированы с признаками отравления, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, пишет газета The Times of India, на территории предприятия проживали около 120 рабочих-мигрантов, включая женщин из штатов Ассам, Одиша и Джаркханд. В момент аварии они находились в жилых помещениях, поскольку в этот день был выходной.

Утечка газа, предположительно, началась в производственном цехе и быстро распространилась по всей территории комплекса. Пострадавшие жаловались на затрудненное дыхание, у некоторых наблюдались кровотечения из носа и рта. Доставленные в больницы рабочие получили экстренную помощь, однако спасти всех не удалось; девять человек находятся в критическом состоянии и были переведены в крупную государственную клинику в Ченнаи.

На место происшествия прибыли спасательные службы, полиция и представители местной администрации. Для ликвидации последствий привлечена Национальная служба реагирования на стихийные бедствия (NDRF), включая специализированную химическую группу. Власти сформировали комиссию для расследования инцидента, которой поручено оперативно представить предварительный и итоговый отчеты о причинах трагедии.

Ранее сообщалось, что рабочие двух компаний стали жертвами трагедии в Караганде.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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