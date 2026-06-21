Трагедия на заводе в Индии: газ накрыл рабочих во сне, погибли люди

В районе Каннигапайр рядом с Перияпалаямом в округе Тируваллур (Индия) произошла утечка аммиака на частном предприятии по переработке морепродуктов. В результате инцидента погибли как минимум семь человек, более 40 рабочих были госпитализированы с признаками отравления, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, пишет газета The Times of India, на территории предприятия проживали около 120 рабочих-мигрантов, включая женщин из штатов Ассам, Одиша и Джаркханд. В момент аварии они находились в жилых помещениях, поскольку в этот день был выходной.

Утечка газа, предположительно, началась в производственном цехе и быстро распространилась по всей территории комплекса. Пострадавшие жаловались на затрудненное дыхание, у некоторых наблюдались кровотечения из носа и рта. Доставленные в больницы рабочие получили экстренную помощь, однако спасти всех не удалось; девять человек находятся в критическом состоянии и были переведены в крупную государственную клинику в Ченнаи.

На место происшествия прибыли спасательные службы, полиция и представители местной администрации. Для ликвидации последствий привлечена Национальная служба реагирования на стихийные бедствия (NDRF), включая специализированную химическую группу. Власти сформировали комиссию для расследования инцидента, которой поручено оперативно представить предварительный и итоговый отчеты о причинах трагедии.

🇮🇳At least seven people have died and 67 others were injured after an ammonia leak at a seafood processing plant in India’s Tamil Nadu state, according to reports.



Around 120 workers were present at the time of the incident, with many hospitalized due to toxic gas exposure,… pic.twitter.com/N596HDJoPk — News.Az (@news_az) June 21, 2026

Ранее сообщалось, что рабочие двух компаний стали жертвами трагедии в Караганде.