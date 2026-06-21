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Мир

Запрет на алкоголь вызвал недовольство рестораторов во Франции

Запрет на алкоголь вызвал недовольство французских рестораторов, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 23:35 Фото: magnific.com
Во Франции празднование Дня музыки пройдет с дополнительными ограничениями из-за аномальной жары. Власти страны рекомендовали префектам запретить употребление алкоголя на улицах в 35 департаментах, где объявлен максимальный – красный – уровень погодной опасности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Valeurs Actuelles со ссылкой на местные власти, мера направлена на снижение риска обезвоживания, тепловых ударов и других последствий экстремальной жары. Кроме того, правительство стремится не допустить дополнительной нагрузки на экстренные службы, которые уже работают в усиленном режиме. В ряде регионов ограничения коснулись не только употребления, но и продажи алкоголя навынос.

В Париже запрет на распитие спиртных напитков в общественных местах вступил в силу с утра дня проведения праздника. При этом заведениям с официально оформленными летними террасами разрешено обслуживать посетителей в обычном режиме. Однако представители ресторанного и гостиничного бизнеса раскритиковали решение властей, заявив, что оно было принято слишком поздно, когда подготовка к одному из самых прибыльных дней года уже была завершена.

В правительстве подчеркивают, что ограничения носят исключительно профилактический характер. Специалисты напоминают, что алкоголь усиливает обезвоживание организма и может повысить риск ухудшения самочувствия во время сильной жары. Особую обеспокоенность у властей вызывают массовые скопления людей на улицах, где сочетание высоких температур и употребления спиртного может привести к росту числа несчастных случаев.

Ранее сообщалось, что необорудованные пляжи и алкоголь стали причинами трагедий на воде в ВКО.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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