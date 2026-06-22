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Мир

Древнее египетское проклятие откопали в Европе

археологи раскопки , фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 07:55 Фото: magnific/создано при помощи ИИ
Археологи в Нидерландах обнаружили уникальный свинцовый артефакт II века с древнеегипетскими проклятиями, написанными на древнегреческом языке. Загадочная табличка содержит имена четырех рабов и тайные магические символы, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Archaeology News Online Magazine. Свинцовый лист размером с ладонь был обнаружен под рыночной площадью города Херлен и датируется II веком. В то время в том месте находилось военное поселение Кориоваллум, входившее в состав северных провинций Римской империи.

В отличие от большинства аналогичных находок в Северной Европе, содержащих тексты на латыни,  в этом артефакте используется древнегреческий язык.

"С помощью рефлектансной томографии ученым удалось прочитать стершуюся надпись. На ней обнаружились имена четырех рабов – двое с латинскими именами, двое с греческими, а также три магических символа, которые древние считали посланиями потусторонним силам", – говорится в сообщении.

Особый интерес представляет часть с именами богов египетского пантеона, что говорит о влиянии египетской магии, занесенной в северную провинцию мигрантами или путешественниками. Возможно, одну из женщин, чье имя вырезано на табличке, привезли в Германию из Египта, и она принесла с собой знание магических ритуалов.

Исследователи не знают, был ли это заговор против четверых рабов или, наоборот, заклинание, призванное защитить их от врага. Табличка будет передана в музей Херлена, а полная публикация текста готовится к выходу в научном журнале.

Это открытие, как отмечают ученые, показывает, насколько тесно переплетались культуры в эпоху Римской империи, когда египетские верования проникали даже в самые отдаленные уголки Европы, а магия становилась частью повседневной жизни людей.

Ранее мы писали о том, что пять коров, забытых на острове в океане, изменили все представления об эволюции.

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Канат Болысбек
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