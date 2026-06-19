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Наука и технологии

Пять коров, забытые на острове в океане, изменили все представления об эволюции

Остров, вода, фото, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 06:21 Фото: wikipedia
В 1871 году фермер по имени Эртен оставил пять голов скота на острове Амстердам, французской территории площадью 54 кв. км, пострадавшей от ураганных ветров в южной части Индийского океана, расположенной к юго-востоку от Мадагаскара, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indian Defence Review, климат острова суров: холодный, влажный и сопровождающийся постоянными сильными ветрами. Забытое стадо выживало на нем в одиночестве 130 лет. Там не было человеческого поселения, так что животные сами о себе заботились.

Они не просто выжили. За следующее столетие коровы размножились, превратившись в стадо из тысяч особей. Когда генетики секвенировали их ДНК спустя десятилетия после того, как были вывезены последние животные, результаты поставили под сомнение исследование, которое представляло это стадо как классический пример быстрой островной эволюции.

Генетик Матье Готье из INRAE совместно с коллегами секвенировали восемь полных геномов и провели генотипирование десяти дополнительных животных по образцам, взятым в 1992 и 2006 годах.

Анализ ДНК выявил две различные линии происхождения внутри стада.

Примерно три четверти генетического фона крупного рогатого скота соответствовали европейским тауринским породам, в частности, современным породам джерсейских коров. Оставшаяся четверть совпадала с генетикой зебу из Индийского океана, животных, обитающих в теплом климате и родственных породам крупного рогатого скота с Мадагаскара и Майотты.

Двойное происхождение имеет значение. Смешанные линии могут поддерживать более широкое генетическое разнообразие даже в небольшой группе основателей.

Пять животных, которых Эртен привез с острова Реюньон, возможно, уже имели смешанное происхождение до того, как ступили на землю Амстердама. Это значит, что стадо изначально обладало большим разнообразием, чем предполагает его численность, что обеспечило ему более прочную основу для дальнейшего роста.

Ранее была раскрыта мрачная тайна мумифицированной девочки, найденной на вершине ледяного вулкана.

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Аксинья Титова
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