Арина Соболенко рассказала о гостях на своей свадьбе

Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась желаемым количеством гостей на свою свадьбу с бизнесменом Георгиосом Франгулисом, сообщает Zakon.kz.

Во время турнира в Берлине журналистка WTA спросила у Арины, насколько активно та уже начала подготовку к свадьбе. Со слов спортсменки, пара определилась с местом и датой торжества, но точное планирование еще не начато.

"Нам нужно хотя бы начать составлять список гостей и посмотреть, насколько большим будет торжество. Мне кажется, в итоге будет, ну, не знаю, 500 или 1000 человек, но я не хочу большую свадьбу. Я хочу максимум на 300 человек, устроить огромную вечеринку, где все будут веселиться", – поделилась нюансами подготовки первая ракетка мира.

Размышляя о количестве гостей, спортсменка выразила обеспокоенность тем, что в случае приглашения большого числа гостей она просто не успеет со всеми поздороваться.

Пара начала встречаться весной 2024 года. Избранник белорусской теннисистки 38-летний бразильский предприниматель греческого происхождения, автогонщик и инвестор. Он является основателем международной сети Oakberry, которая специализируется на полезных десертах из ягод асаи.

Предложение руки и сердца 28-летняя Соболенко получила 3 марта 2026 года.