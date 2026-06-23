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Туризм

Циркачи со всего мира приглашаются в Таджикистан

Международный фестиваль циркового искусства в Таджикистане, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 06:46 Фото: Facebook/cirkdushanbe
С 17 по 20 сентября 2026 года в Душанбе пройдет первый в истории страны Международный фестиваль циркового искусства "Мир цирка объединяет сердца", сообщает Zakon.kz.

Этим событием "Таджикский государственный цирк" открывает первую страницу истории циркового искусства Таджикистана. По данным пресс-службы цирка, данное историческое событие станет первой страницей в летописи таджикского цирка, объединив талантливых артистов со всего мира.

Международный фестиваль циркового искусства в Таджикистане, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 06:46

Фото: Facebook/cirkdushanbe

Фестиваль призван способствовать популяризации циркового искусства, обмену опытом между профессионалами и укреплению международных культурных связей.

"Приглашаем всех любителей циркового искусства из разных стран мира присоединиться к этому незабываемому празднику!" – говорится в сообщении.

Мероприятие приурочили 35-летию Государственной независимости Республики Таджикистан.

В 2025 году Таджикистан занял 71-е место по среднему уровню интеллекта своих граждан.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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