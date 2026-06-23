Арина Соболенко рассказала о гостях своей будущей свадьбы
Фото: Instagram/georgiosfrangulis
Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась желаемым количеством гостей на свою свадьбу с бизнесменом Георгиосом Франгулисом, сообщает Zakon.kz.
Во время турнира в Берлине журналистка WTA спросила у Арины, насколько активно та уже начала подготовку к свадьбе. Со слов спортсменки, пара определилась с местом и датой торжества, но точное планирование еще не начато.
"Нам нужно хотя бы начать составлять список гостей и посмотреть, насколько большим будет торжество. Мне кажется, в итоге будет, ну, не знаю, 500 или 1000 человек, но я не хочу большую свадьбу. Я хочу максимум на 300 человек, устроить огромную вечеринку, где все будут веселиться", – поделилась нюансами подготовки первая ракетка мира.
Размышляя о количестве гостей, спортсменка выразила обеспокоенность тем, что в случае приглашения большого числа гостей она просто не успеет со всеми поздороваться.
Пара начала встречаться весной 2024 года. Избранник белорусской теннисистки – 38-летний бразильский предприниматель греческого происхождения, автогонщик и инвестор. Он является основателем международной сети Oakberry, которая специализируется на полезных десертах из ягод асаи.
Предложение руки и сердца 28-летняя Соболенко получила 3 марта 2026 года.
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