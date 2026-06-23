#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+32°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+32°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Арина Соболенко рассказала о гостях своей будущей свадьбы

Свадьба Арины Соболенко, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 06:00 Фото: Instagram/georgiosfrangulis
Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась желаемым количеством гостей на свою свадьбу с бизнесменом Георгиосом Франгулисом, сообщает Zakon.kz.

Во время турнира в Берлине журналистка WTA спросила у Арины, насколько активно та уже начала подготовку к свадьбе. Со слов спортсменки, пара определилась с местом и датой торжества, но точное планирование еще не начато.

"Нам нужно хотя бы начать составлять список гостей и посмотреть, насколько большим будет торжество. Мне кажется, в итоге будет, ну, не знаю, 500 или 1000 человек, но я не хочу большую свадьбу. Я хочу максимум на 300 человек, устроить огромную вечеринку, где все будут веселиться", – поделилась нюансами подготовки первая ракетка мира.

Размышляя о количестве гостей, спортсменка выразила обеспокоенность тем, что в случае приглашения большого числа гостей она просто не успеет со всеми поздороваться.

Пара начала встречаться весной 2024 года. Избранник белорусской теннисистки – 38-летний бразильский предприниматель греческого происхождения, автогонщик и инвестор. Он является основателем международной сети Oakberry, которая специализируется на полезных десертах из ягод асаи.

Свадьба Арины Соболенко, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 06:00

Фото: Instagram/arynasabalenka

Предложение руки и сердца 28-летняя Соболенко получила 3 марта 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Международный фестиваль циркового искусства в Таджикистане
06:46, Сегодня
Циркачи со всего мира приглашаются в Таджикистан
Первая ракетка мира
06:20, 14 ноября 2025
Арина Соболенко раскрыла подробности отношений со своим бойфрендом
Теннис
08:55, 29 января 2025
Арина Соболенко и ее возлюбленный отправились на отдых
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Синнер о подготовке к Уимблдону
08:41, Сегодня
Янник Синнер - о защите титула на "Уимблдоне": Мы ничего не защищаем - всегда идём за новым результатом
Чадженович жалеет, что &quot;Кайрат&quot; попался им в квалификации Лиги чемпионов
08:24, Сегодня
Футболист "Сутьески" Чадженович жалеет, что "Кайрат" попался им в квалификации Лиги чемпионов
Ига Швёнтек выступила за реформу призовых на турнирах &quot;Большого шлема&quot;
07:46, Сегодня
Ига Швёнтек выступила за реформу призовых на турнирах "Большого шлема"
Иэн Гэрри вспомнил Рахмонова и обвинил Махачева в страхе перед боем
07:15, Сегодня
Иэн Гэрри вспомнил Рахмонова и обвинил Махачева в страхе перед боем
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: