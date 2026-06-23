В одной из башен Мадрида произошел взрыв

В одной из "четырех башен" Мадрида, в здании компании Moeve (ранее Cepsa), произошел пожар после взрыва в техническом помещении, расположенном на 25-м этаже, сообщает Zakon.kz.

Как пишет EL PAÍS, из здания были эвакуированы сотрудники. По данным экстренных служб, пострадавших среди работников нет. Два человека получили легкое отравление дымом и были осмотрены медиками, еще одна женщина обратилась за помощью с приступом тревоги.

Пожарные оперативно локализовали возгорание. На месте работали пожарные расчеты, полиция, медики и беспилотники для мониторинга ситуации.

Причиной инцидента стал пожар в технической зоне, однако распространения огня удалось избежать.

🔴Desalojada una de las cuatro torres de Madrid por una explosión en el interior del edificio https://t.co/gSrL39ID6x pic.twitter.com/mpIItEGe2D — EL PAÍS (@el_pais) June 23, 2026

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