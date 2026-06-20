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Мир

Япония резко повышает стоимость виз для иностранцев

Япония в пять раз повышает стоимость виз для иностранцев, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 19:46 Фото: magnific.com
Власти Японии впервые за почти полвека повышают стоимость виз для иностранных граждан. Соответствующее решение было принято на заседании правительства страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно новым правилам, пишет газета The Japan Times, с 1 июля сбор за однократную визу увеличится с 3 тыс. до 15 тыс. йен (от 9 тыс. до 45 400 тенге), а за многократную – с 6 тыс. до 30 тыс. йен (с 18 тыс. до 90 800 тенге). Новые тарифы будут распространяться на все заявления, поданные после этой даты.

Как отметил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, действующие визовые сборы не пересматривались с 1978 года. По его словам, необходимость повышения связана с инфляцией и изменением валютных курсов за последние десятилетия.

В правительстве считают, что новые расценки не окажут существенного влияния на въездной туризм. При этом дополнительные доходы планируется направить на покрытие расходов, связанных с увеличением числа иностранных жителей в стране.

Отмечается, что парламент Японии одобрил законопроект, предусматривающий значительное повышение визовых и миграционных сборов. В частности, максимальная стоимость оформления постоянного вида на жительство может вырасти с 10 тыс. до 300 тыс. йен, а фактический сбор за подачу заявления на ПМЖ – до 200 тыс. йен (более 605 тыс. тенге).

Также власти намерены повысить стоимость изменения статуса пребывания и продления срока нахождения в стране. В зависимости от категории сборы могут составить от 10 тыс. до 70 тыс. йен. Ожидается, что эти изменения вступят в силу до конца марта 2027 года.

По данным правительства, на конец 2025 года число иностранных жителей в Японии достигло рекордных 4,13 млн человек. Дополнительные средства планируется направить на обработку миграционных документов, развитие программ изучения японского языка и усиление мер по борьбе с нарушениями миграционного законодательства.

Ранее сообщалось, что недооцененный остров назван одним из лучших мест отдыха в этом году.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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