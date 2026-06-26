Американская журналистка попала в скандал за решение отправить дочь к бабушке

29-летняя журналистка Саванна Уэст неожиданно оказалась в центре скандала из-за маленькой дочки и своей мамы, сообщает Zakon.kz.

Скандал обрушился на женщину после публикации видео в TikTok, пишет People. На ролике ее трехлетняя дочь Кэссиди играет с мыльными пузырями и еще не знает, что вскоре отправится к бабушке и дедушке в Аризону на шесть недель.

Видео быстро стало вирусным, набрав более 1,7 млн просмотров. Только вместе с популярностью на женщину обрушилась волна критики. Многие пользователи назвали ее "плохой матерью" за то, что она отправила дочь к родственникам на столь долгий срок.

По словам Уэст, ролик задумывался как легкая шутка. Она подчеркнула, что никогда не просила родителей взять на себя заботу о внучке ради отдыха. Напротив, бабушка сама настояла на этом, считая, что дочери необходима передышка.

Особенно ее удивили комментарии матерей, утверждавших, что они не смогли бы расстаться с детьми даже на один день.

"Многие критики полностью сосредоточены только на материнстве, тогда как я стремлюсь совмещать воспитание ребенка с карьерой, путешествиями и собственными интересами", – отвечала журналистка хейтерам в комментариях.

По ее мнению, забота о себе и стремление к профессиональному успеху не делают женщину плохой матерью. Она хочет показать дочери пример счастливой и самореализованной женщины, которая строит карьеру и при этом остается любящей мамой.

Журналистка также считает, что общество часто осуждает женщин независимо от того, какой выбор они делают.

"Работающих матерей обвиняют в недостаточном внимании к семье, а домохозяек – в отсутствии амбиций. Скандал вокруг моего видео лишь подтвердил существование таких двойных стандартов", – уверена она.

Несмотря на критику, журналистка намерена и дальше рассказывать о своем опыте материнства. Она надеется донести до молодых женщин мысль о том, что им не обязательно выбирать между семьей и собственными мечтами, а при наличии поддержки близких можно совмещать и то, и другое.

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